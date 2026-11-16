Магнус Карлсен упал ниже рейтинга

Этот турнир, пилотное состязание совсем свежего шахматного проекта, в котором теперь будет определяться обладатель еще одного официального, признанного Международной шахматной федерацией (FIDE) чемпионского титула, был придуман норвежской компанией Norway Chess будто специально для человека, являющегося спортивной норвежской гордостью. Хорошо известно, что Магнусу Карлсену давно надоел заставляющий проводить за доской по несколько часов классический контроль времени в шахматах — на его взгляд, тягомотный, нудный. Во многом именно поэтому он в 2022 году добровольно расстался с главным званием чемпиона мира, которым владел десять лет и которое разыгрывается именно в «классике». При этом, попрощавшись с формальной регалией, Карлсен все равно остался безусловной шахматной суперзвездой номер один, безусловным лидером жанра. И это лидерство он постоянно и ярко подтверждал, выигрывая состязания с контролем пожестче. А именно такой контроль применяется в Total Chess World Championship. Тут играют в блиц, быстрые шахматы, а также «быструю классику», недавно появившийся формат, который заметно ускорен по сравнению с классическим, предполагающим, как правило, два часа на 40 ходов, затем один час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии (в «ускоренном» на партию игроку дается 45 минут с добавлением 30 секунд за сделанный ход), но все же предусматривает возможность длительного анализа ключевых решений.