Магнус Карлсен упал ниже рейтинга
Шахматный лидер провалился на пилотном турнире нового чемпионата мира
Главным событием группового раунда пилотного турнира нового проекта Total Chess World Championship, который определяет чемпиона мира в «шахматном многоборье», стал оглушительный провал его фаворита. Норвежец Магнус Карлсен в состязании, придуманном словно специально для него, любителя жесткого контроля времени, не смог выиграть ни одной из десяти партий, потерял шансы бороться даже не за медали, а просто за достойное место и всерьез рискует впервые за полтора десятилетия с лишним потерять первое место в мировой классификации, а также опуститься в рейтинге ниже отметки 2800.
После того как в воскресенье, 15 ноября, в Будапеште завершился групповой этап Total Chess World Championship, стало понятно, какое событие будет слишком очевидным претендентом на статус самого громкого шахматного конфуза года. Конкурировать с провалом Магнуса Карлсена другим катастрофам будет нелегко.
Этот турнир, пилотное состязание совсем свежего шахматного проекта, в котором теперь будет определяться обладатель еще одного официального, признанного Международной шахматной федерацией (FIDE) чемпионского титула, был придуман норвежской компанией Norway Chess будто специально для человека, являющегося спортивной норвежской гордостью. Хорошо известно, что Магнусу Карлсену давно надоел заставляющий проводить за доской по несколько часов классический контроль времени в шахматах — на его взгляд, тягомотный, нудный. Во многом именно поэтому он в 2022 году добровольно расстался с главным званием чемпиона мира, которым владел десять лет и которое разыгрывается именно в «классике». При этом, попрощавшись с формальной регалией, Карлсен все равно остался безусловной шахматной суперзвездой номер один, безусловным лидером жанра. И это лидерство он постоянно и ярко подтверждал, выигрывая состязания с контролем пожестче. А именно такой контроль применяется в Total Chess World Championship. Тут играют в блиц, быстрые шахматы, а также «быструю классику», недавно появившийся формат, который заметно ускорен по сравнению с классическим, предполагающим, как правило, два часа на 40 ходов, затем один час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии (в «ускоренном» на партию игроку дается 45 минут с добавлением 30 секунд за сделанный ход), но все же предусматривает возможность длительного анализа ключевых решений.
Так вот, Магнус Карлсен считался железобетонным фаворитом будапештского турнира, готовым занести в послужной список очередное заметное достижение, очередную престижную награду. А «разминочный» блиц перед основной частью соревнования, определявший «посев» в четырех группах, только приподнял его котировки: Карлсен в нем был на высоте. А когда норвежец в хорошей форме, разве можно его остановить?
На групповом этапе между тем случилось нечто, что выглядело абсолютно невероятным. На нем каждый шахматист должен был провести по мини-матчу из двух поединков как раз в «быструю классику» со всеми пятью конкурентами. Это в общей сложности десять партий. И Карлсен не смог выиграть ни одной! Он не справился с двумя элитными оппонентами — голландцем Анишем Гири и россиянином Яном Непомнящим. С Непомнящим — несмотря на то что черными получил практически выигранный эндшпиль. А эндшпиль ведь всегда был коронкой Карлсена: дожимал кого угодно, даже не имея преимущества, в том числе российского фронтмена в чемпионском матче в 2021 году. Он также не справился с не замахивающимся уже на грандиозные свершения азербайджанским ветераном Шахрияром Мамедьяровым и с 17-летним американцем Абхиманью Мишрой, толком не успевшим освоиться в топовых взрослых рубках. Но с этими шахматистами Магнус Карлсен хотя бы разошелся миром. А армянин Айк Мартиросян, скромный рейтинг которого — 2661 — ниже рейтинга норвежца на полторы с лишним сотни пунктов, теперь может гордиться тем, что имеет в активе победу над великим оппонентом. Причем победу эффектную.
В любимой сицилианской защите Карлсена Мартиросян проявил удивительное терпение, не стал торопиться выигрывать уже лежавшую на блюдечке пешку, а продолжил душить противника, пока не установил со всем комфортом в его тылах, на последней горизонтали ферзя с ладьей. Вскоре Карлсен понял, что угодил в матовую ловушку, выбраться из нее никак нельзя, следовательно, пора сдаваться.
Этот норвежский кошмар вылился в пятое место в группе. Позади Карлсена оказался лишь юнец Мишра. В play-off турнира попадают, правда, все его участники. Но право бороться за медали в полуфиналах и финале сохраняют исключительно победители групп. Вместе с Гири, обошедшим Непомнящего, на верхушке очутились встречающийся с голландцем в полуфинальной встрече француз Максим Вашье-Лаграв, а также составившие другую пару американец Фабиано Каруана и француз Алиреза Фирузджа.
Остальным предстоит биться за места менее почетные. Для Магнуса Карлсена пик — это позорная по его меркам 17-я позиция. Чтобы добраться до нее, надо пройти включенную в состав турнира женщину — казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву, а затем победителя пары, которая свела россиянина Владислава Артемьева и американца Эндрю Хонга.
Но у будапештского провала вполне может быть и совсем уж неприятное для Магнуса Карлсена последствие. Наиболее наглядным подтверждением невероятного масштаба его шахматного доминирования служат две серии. С 2008 года рейтинг Карлсена не падает ниже отметки 2800, которая свидетельствует не о высочайшем, а об экстраординарном мастерстве. Если брать всю историю, то ее смогла покорить крохотная группа настоящих титанов. А с 2011 года Карлсен даже на месяц никому не отдавал верхнюю строчку в иерархии FIDE. И это тоже уникальный подвиг.
Между тем венгерские неудачи обошлись ему в 21,8 потерянного пункта. А «живой» рейтинг Карлсена, по данным 2700 chess.com, уже рядышком с рубежом 2800 — 2801,2. И американские преследователи, только что далекие, уже близко. Хикару Накамура в Будапешт не приехал. Зато Фабиано Каруана уже чуть было не достал норвежца. Оказаться практически вровень с ним ему помешал Артемьев, обыгравший Каруану в заключительном туре группового этапа. Но дистанция между ним и Карлсеном все равно небольшая — чуть больше десяти пунктов. А впереди же еще play-off, в котором наряду с блицем и рапидом в ключевой классификации не учитывающихся присутствует все та же «быстрая классика».