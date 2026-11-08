Россиянка стала чемпионкой мира по шахматам среди юниоров
Российская шахматистка Валерия Клейменова стала победительницей завершившегося в Эль-Айне (ОАЭ) первенства мира по блицу среди юниоров и юниорок до 20 лет. В активе россиянки 10 очков из 13. Бронзовую медаль завоевала ее соотечественница Вероника Юдина, набравшая 9,5 очков и лишь по дополнительным показателям отставшая от Афрузы Хамдамовой (Узбекистан).
Клейменова пять лет бесплатно занималась в Русской шахматной школе, тесно сотрудничающей с Федерацией шахмат России (ФШР). Ранее еще одна отечественная спортсменка — Марина Кузнецова — выиграла в Эль-Айне бронзу в чемпионате мира по рапиду.
«Российские шахматисты вновь подтвердили лидерство на мировой арене,— отметил вице-президент ФШР, член Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта Андрей Гурьев.— Поздравляю Валерию Клейменову с блестящей победой на юниорском чемпионате мира по блицу! Благодаря президентской политике по повышению доступности детско-юношеского спорта в орбиту шахмат вовлекается все больше талантливой молодежи. И я уверен, что наше новое поколение задаст тон в современных шахматах, и мы сделаем для этого все возможное».