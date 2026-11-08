Россиянка стала чемпионкой мира по шахматам среди юниоров

«Российские шахматисты вновь подтвердили лидерство на мировой арене,— отметил вице-президент ФШР, член Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта Андрей Гурьев.— Поздравляю Валерию Клейменову с блестящей победой на юниорском чемпионате мира по блицу! Благодаря президентской политике по повышению доступности детско-юношеского спорта в орбиту шахмат вовлекается все больше талантливой молодежи. И я уверен, что наше новое поколение задаст тон в современных шахматах, и мы сделаем для этого все возможное».