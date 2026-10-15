Генпрокуратура отказалась от иска о национализации имущества главы FIDE Турлова
Генеральная прокуратура России отказалась от исковых требований по делу об обращении имущества главы FIDE Тимура Турлова в доход государства. Заявление подписал замглавы ведомства Игорь Ткачев, передает «Интерфакс». Причины отказа от иска не раскрываются.
Генпрокуратура подала иск против господина Турлова 1 октября. Ведомство требовало конфисковать в доход государства деньги, иные активы, а также недвижимость и другое имущество.
Ответчиками по делу проходили связанные с Тимуром Турловым Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp. Источники «Ъ» предполагали, что иск мог, среди прочего, быть направлен на признание их экстремистами из-за пожертвований Украине. Как пишет ТАСС, от этих требований надзорное ведомство также отказалось.
Незадолго до подачи иска, 26 сентября, Тимур Турлов был избран президентом FIDE, сменив на посту бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. В 2022 году он отказался от российского гражданства в пользу казахстанского, а активы в России продал заместителю гендиректора и члену совета директоров Freedom Finance Максиму Повалишину.