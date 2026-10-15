Генпрокуратура отказалась от иска о национализации имущества главы FIDE Турлова

Ответчиками по делу проходили связанные с Тимуром Турловым Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp. Источники «Ъ» предполагали, что иск мог, среди прочего, быть направлен на признание их экстремистами из-за пожертвований Украине. Как пишет ТАСС, от этих требований надзорное ведомство также отказалось.