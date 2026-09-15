Умер бывший вице-президент FIDE Георгиос Макропулос

Бывший вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Георгиос Макропулос умер на 73-м году жизни. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба Европейского шахматного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгиос Макропулос (в центре)

Фото: Mark Livshitz / FIDE Георгиос Макропулос (в центре)

Фото: Mark Livshitz / FIDE

«На протяжении десятилетий Георгиос Макропулос был одной из самых влиятельных фигур в FIDE и международных шахматах — высокоуважаемым шахматным администратором и выдающимся организатором, посвятившим свою жизнь развитию нашего вида спорта»,— говорится в сообщении. Также ECU выразила соболезнования близким Макропулоса и «всему шахматному сообществу».

Георгиос Макропулос занимал пост президента FIDE с 1996 по 2018 год. С 2015 по 2018 год он временно исполнял обязанности главы федерации. В 2018 году функционер выдвинул свою кандидатуру на пост президента FIDE, однако на должность был избран Аркадий Дворкович. С 1982 по 2021 год господин Макропулос возглавлял Греческую шахматную федерацию.

Арнольд Кабанов