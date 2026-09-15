Умер бывший вице-президент FIDE Георгиос Макропулос
Бывший вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Георгиос Макропулос умер на 73-м году жизни. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба Европейского шахматного союза.
Георгиос Макропулос (в центре)
Фото: Mark Livshitz / FIDE
«На протяжении десятилетий Георгиос Макропулос был одной из самых влиятельных фигур в FIDE и международных шахматах — высокоуважаемым шахматным администратором и выдающимся организатором, посвятившим свою жизнь развитию нашего вида спорта»,— говорится в сообщении. Также ECU выразила соболезнования близким Макропулоса и «всему шахматному сообществу».
Георгиос Макропулос занимал пост президента FIDE с 1996 по 2018 год. С 2015 по 2018 год он временно исполнял обязанности главы федерации. В 2018 году функционер выдвинул свою кандидатуру на пост президента FIDE, однако на должность был избран Аркадий Дворкович. С 1982 по 2021 год господин Макропулос возглавлял Греческую шахматную федерацию.
Значение Георгиоса Макропулоса для истории FIDE связано с внутренней борьбой за смену руководства федерации. Его считали инициатором «переворота», в ходе которого из организации был вытеснен Кирсан Илюмжинов; на первых выборах Аркадия Дворковича Макропулос стал его соперником.
Смена руководства проходила на фоне административного кризиса. В апреле 2018 года президентский совет FIDE попросил Илюмжинова, возглавлявшего федерацию с 1995 года, уйти в отставку из-за введенных в отношении него санкций США. Швейцарский банк UBS, обслуживавший федерацию, решил закрыть ее счета, а другие крупные западные банки отказывали в сотрудничестве, ссылаясь на присутствие президента в санкционном списке США.