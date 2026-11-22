Наказания в связи с инициированными им громкими скандалами для норвежца уже не новость. В 2022 году скандалов было сразу два. В первый раз — когда Карлсен объявил, что расстается с завоеванным почти десять лет назад титулом чемпиона мира, сообщив, что ему надоели чемпионские матчи и подготовка к ним. Во второй — когда обвинил обыгравшего его на супертурнире Sinquefield Cup в Сен-Луисе молодого американца Ханса Ниманна в читерстве и снялся с соревнований. Отказ от титула не имел никаких последствий, а так и не доказанные обвинения в адрес Ниманна привели к штрафу в €10 тыс. В конце 2024 года на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке Карлсена дисквалифицировали за отказ сменить джинсы на формально предписанные позже смягченным регламентом соревнований брюки, оштрафовав на $200. Те самые джинсы он вскоре продал на аукционе за $36 тыс.