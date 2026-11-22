Лучшего шахматиста мира проверят на беспартийность
Пропуски Магнусом Карлсеном партий изучит комиссия по этике FIDE
Выступление главной шахматной звезды Магнуса Карлсена на пилотном турнире нового проекта Total Chess World Championship в Будапеште рассмотрит комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE). Она может применить в отношении норвежца санкции вплоть до дисквалификации за пропуски партий, превратившиеся для него в концовке неудачно сложившихся состязаний в тренд. Они вызвали возмущение со стороны некоторых топовых гроссмейстеров. FIDE уже приравняла их к «подрыву принципов fair play» и «демонстрации неуважения к оппонентам, зрителям и партнерам».
21 ноября Международная шахматная федерация опубликовала заявление за подписью президента структуры Тимура Турлова и первого вице-президента Вишванатана Ананда, посвященное итогам завершившегося накануне в Будапеште пилотного турнира нового проекта Total Chess World Championship. В нем будет определяться чемпион мира по «многоборью» — в игре с более жесткими, чем классический, разновидностями контроля времени.
Львиная доля заявления, однако, посвящена не спортивным итогам состязания, выигранного французом Алирезой Фирузджей, а скандальным. В нем написано о том, что FIDE передает для рассмотрения в комиссию по этике федерации материалы, касающиеся выступления на турнире его главной шахматной звезды Магнуса Карлсена. Авторы документа считают, что они содержат признаки грубых нарушений этического и дисциплинарного кодекса организации. В частности, речь идет о «подрыве принципов fair play» и «честности соревнований», «уничтожении их репутации», а также «демонстрации неуважения к оппонентам, зрителям и партнерам». Отдельно руководители FIDE подчеркивают «статус и значительную роль» Карлсена в «продвижении шахмат», что «повышает степень озабоченности» в связи с «неприемлемым поведением».
Поступки Магнуса Карлсена, самого популярного шахматиста в мире, и в самом деле оказались центральной темой будапештского турнира, затмившей все остальные.
Норвежец крайне неудачно провел групповой этап и вылетел в «нижнюю» сетку play-off, в которой ему пришлось бороться в мини-турнире за 17-е место. В первом из двух своих матчей, полуфинальном, он внезапно не пришел на партию в «быструю классику» против казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой. Она, учитывая запас прочности, созданный Карлсеном в партиях в блиц и рапид, ни имела значения для определения победителя противостояния.
Во втором, финальном против россиянина Владислава Артемьева, норвежец пошел еще дальше. За те два дня, что длилась встреча, он проигнорировал в общей сложности три партии — две в рапид и одну, заключительную, в «быструю классику». В отличие от предыдущей стадии у них была спортивная ценность. Засчитанные Карлсену технические поражения, однако, все равно не помешали ему одолеть Артемьева по сумме заработанных баллов.
Магнус Карлсен не скрывал причины, по которым не являлся на партии. Предметом особой гордости норвежца, подчеркивающим его величие, являются две рекордные серии. С 2008 года рейтинг Карлсена не падает ниже отметки 2800, которая свидетельствует об экстраординарном мастерстве. А с 2011 года он даже на месяц никому не отдавал верхнюю строчку в иерархии FIDE. Между тем катастрофа на групповом этапе будапештских состязаний, лишая его более чем 20 рейтинговых пунктов, вызвала реальный риск обрыва обеих серий. К нему приводили даже ничьи в партиях с котирующимися куда ниже Асаубаевой и Артемьевым. А так Карлсен серии уберег.
Его действия уже вызвали волну возмущения в шахматном сообществе. С критикой на Магнуса Карлсена обрушился целый ряд топовых гроссмейстеров. Француз Максим Вашье-Лаграв рассказал, что ему было «грустно наблюдать за тем, каким способом некоторые игроки попадают в заголовки». Россиянин Ян Непомнящий признался, что, на его взгляд, спровоцированные Карлсеном ЧП должны были вылиться в его исключение из турнира. А американец Фабиано Каруана, который как раз мог скинуть Карлсена с верхней строчки рейтинга, сравнил в интервью ChessBase ситуацию с теннисным матчем, в котором один из игроков, поведя в счете, вдруг решил бы пропустить сет, чтобы передохнуть. Каруана заметил, что в таком случае спортсмену просто не позволили бы его продолжить.
Магнус Карлсен отнесся к критике удивительно спокойно, заявив TV2, что «проблема в том, что просто у всех разные цели», а еще признавшись, что «за долгие годы» привык к тому, что «может поступать так, как хочет, потому что организаторы турниров нуждаются в нем больше, чем он в них».
Наказания в связи с инициированными им громкими скандалами для норвежца уже не новость. В 2022 году скандалов было сразу два. В первый раз — когда Карлсен объявил, что расстается с завоеванным почти десять лет назад титулом чемпиона мира, сообщив, что ему надоели чемпионские матчи и подготовка к ним. Во второй — когда обвинил обыгравшего его на супертурнире Sinquefield Cup в Сен-Луисе молодого американца Ханса Ниманна в читерстве и снялся с соревнований. Отказ от титула не имел никаких последствий, а так и не доказанные обвинения в адрес Ниманна привели к штрафу в €10 тыс. В конце 2024 года на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке Карлсена дисквалифицировали за отказ сменить джинсы на формально предписанные позже смягченным регламентом соревнований брюки, оштрафовав на $200. Те самые джинсы он вскоре продал на аукционе за $36 тыс.
Chess.com, однако, напомнил, что регламент FIDE предусматривает и куда более жесткие санкции за нарушения этического и дисциплинарного кодекса — вплоть до дисквалификации. Также он указал на то, что ближайшее крупное шахматное соревнование вслед за стартующим во вторник в Женеве матчем за титул чемпиона мира между индийцем Гукешем Доммараджу и узбеком Жавохиром Синдаровым — это любимое Магнусом Карлсеном предновогоднее мировое первенство по рапиду и блицу в Стамбуле.