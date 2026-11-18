Казахстанская шахматистка не дождалась классика
Лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен устроил очередной громкий демарш
Главная звезда современных шахмат Магнус Карлсен оказался в центре очередного громкого скандала. Норвежец, проваливший групповой этап пилотного турнира Total Chess World Championship, нового мирового первенства, и потерявший шансы бороться за высокие места, не явился на заключительную партию своего матча play-off против представительницы Казахстана Бибисары Асаубаевой, заставив ее четверть часа в одиночестве сидеть за доской. Решение, кажется, было связано с риском потерять лидерство в мировом рейтинге. Основатель норвежской компании Total Chess Хьелль Мадланн дал понять, что его соотечественник, в последнее время регулярно устраивающий разные демарши, за это ЧП наказан никак не будет.
Главное событие первого раунда play-off проходящего в Будапеште Total Chess World Championship произошло не в «верхней» части его сетки — той, где борются за награды или хотя бы просто за достойные места, а в «подвальной» — мини-турнире с 17-й позицией на кону. В него умудрился угодить считавшийся стопроцентным фаворитом состязания Магнус Карлсен, ярчайшая звезда современных шахмат. Новый проект с официально признанным FIDE титулом чемпиона мира на кону многим представлялся придуманным чуть ли не специально для него. В нем применяются три разновидности более жесткого, чем давно надоевший норвежцу классический, контроля времени: блиц, быстрые шахматы (рапид), а также так называемая быстрая классика. Однако групповой этап, на котором шахматисты как раз в такую «классику» и играли, Карлсен умудрился провалить, не выиграв ни одной из десяти партий и заняв в группе предпоследнее, пятое, место.
В полуфинале своего мини-турнира Магнусу Карлсену выпало встречаться с известной казахстанской шахматисткой Бибисарой Асаубаевой, одной из двух — наряду с индийской спортсменкой Рамешбабу Вайшали — женщин, приглашенных в Будапешт сражаться с мужчинами.
В play-off используется очень необычная система начисления очков. Сначала соперники играют четыре партии в блиц и две в рапид, а после них — партию в «быструю классику». Но «стоимость» форматов очень разная. Победа в блице приносит всего очко, победа в рапиде — четыре, а победа в «быстрой классике» — аж восемь. То есть предполагается, что последняя партия в любом случае будет решающей, поскольку в ней можно отыграть и гигантское отставание.
Но в случае с матчем Магнуса Карлсена и Бибисары Асаубаевой этот тезис оказался неактуальным. Карлсен, играя в блиц и рапид, просто уничтожил оппонентку, однажды сыграв с ней вничью, а в остальных пяти партиях взяв верх. Перед партией в «быструю классику» он вел со счетом 11,5:0,5. Отрыв норвежца составлял более восьми очков, и он уже обеспечил себе выход в финал мини-турнира, в котором его противником стал россиянин Владислав Артемьев.
Между тем заключительную партию его первого матча play-off никто не отменял. Зрители во вторник, 17 ноября, собрались в зале, чтобы понаблюдать за ней, а Бибисара Асаубаева появилась за столиком. Однако шло время, а стул напротив нее оставался пустым. 22-летняя спортсменка, явно чувствовавшая себя не слишком комфортно, в одиночестве провела аж четверть часа, прежде чем арбитры объявили, что поединок не состоится, а Карлсену засчитана неявка на него. За нее полагается техническое поражение.
Как вскоре выяснилось, никакой уважительной причины игнорировать партию — в виде, например, плохого самочувствия — у Магнуса Карлсена не было.
Вскоре он в прекрасном расположении духа объяснял журналистам норвежского телеканала TV2, что «был уверен, что она ничего не значит», поэтому он может на нее не приходить.
Между тем такие профильные медиаресурсы, как Chess.com и ChessBase, моментально заподозрили, что Карлсен проигнорировал партию из вполне практических соображений. Все дело в том, что из-за нее норвежец мог лишиться сразу двух выдающихся серий, служивших подтверждением его особенного статуса в истории игры. С 2008 года рейтинг Карлсена не падает ниже отметки 2800, которая свидетельствует не о высочайшем, а об экстраординарном мастерстве. А с 2011 года он даже на месяц никому не отдавал верхнюю строчку в иерархии FIDE. И это тоже рекорд.
Однако катастрофа на групповом этапе Total Chess World Championship обошлась Магнусу Карлсену в 21,8 потерянного пункта. «Живой» рейтинг Карлсена уже находится рядышком с рубежом 2800 — 2801,2. А американские преследователи — Хикару Накамура с Фабиано Каруаной — оказались совсем близко, на расстоянии примерно в десять очков. Настолько близко, что любая осечка, в том числе ничья, в игре против гораздо ниже, как Бибисара Асаубаева, котирующегося оппонента может лишить Карлсена лидерства. И если партии в блиц и рапид в зачет основного рейтинга не идут, то «быстрая классика» обсчитывается точно так же, как традиционная. При этом у более слабого шахматиста шансы по крайней мере разойтись в ней миром с фаворитом куда выше, чем при игре со сверхжестким контролем благодаря запасу времени на обдумывание ходов.
В шахматном мире ЧП вызвало большой резонанс, заставив его представителей изучать регламент FIDE. В нем есть статья, которая относится к будапештскому сюжету.
В статье говорится о том, что партии, сыгранные в матчах после того, как один из игроков гарантировал себе победу, могут «не учитываться в рейтинге». Правда, большинство представителей шахматного сообщества все равно посчитали поступок Магнуса Карлсена вызывающим и заслуживающим наказания, указав на то, что обычно в подобных ситуациях игроки все-таки договариваются не продолжать не имеющую особого смысла борьбу между собой. А громче всех возмущался американский гроссмейстер Ханс Ниманн, только что избранный в состав комиссии спортсменов FIDE. Он написал в своем аккаунте в X, что Карлсен «проявил неуважение по отношению к организаторам турнира и своей сопернице» и что, «если бы любой другой игрок пропустил партию, ему бы засчитали поражение в матче». Ниманн назвал происшедшее демонстрацией «фаворитизма», добавив, что «правила должны применяться одинаково ко всем», и напомнив, как много ЧП в этом десятилетии было связано именно с Магнусом Карлсеном.
Сам Ханс Ниманн оказался персонажем самого заметного среди них. В 2022 году Магнус Карлсен дважды устроил громоподобные демарши. В первый раз — когда объявил, что расстается с завоеванным почти десять лет назад титулом чемпиона мира, сообщив, что ему надоели чемпионские матчи и подготовка к ним. Во второй — когда обвинил обыгравшего его Ниманна, тогда совсем молодого, в читерстве — мошенничестве с подсказками. Обвинения вылились в долгий судебный процесс, инициированный американцем, и примирение сторон. После этого Карлсен еще неоднократно влипал в скандалы. Например, в конце 2024 года на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке его дисквалифицировали за отказ сменить джинсы на формально предписанные позже смягченным регламентом соревнований брюки. По-настоящему серьезных санкций к норвежцу не применили ни разу.
Видимо, не последуют они и за будапештским инцидентом. Новый чемпионат мира придумала и спонсирует норвежская компания Total Chess. А ее основатель Хьелль Мадланн уже заявил, что пропуск партии против Асаубаевой его знаменитый соотечественник якобы «заранее обсудил с командой арбитров». Тот факт, что он не обсудил его с казахстанской шахматисткой, Мадланну показался несущественным.