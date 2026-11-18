Главное событие первого раунда play-off проходящего в Будапеште Total Chess World Championship произошло не в «верхней» части его сетки — той, где борются за награды или хотя бы просто за достойные места, а в «подвальной» — мини-турнире с 17-й позицией на кону. В него умудрился угодить считавшийся стопроцентным фаворитом состязания Магнус Карлсен, ярчайшая звезда современных шахмат. Новый проект с официально признанным FIDE титулом чемпиона мира на кону многим представлялся придуманным чуть ли не специально для него. В нем применяются три разновидности более жесткого, чем давно надоевший норвежцу классический, контроля времени: блиц, быстрые шахматы (рапид), а также так называемая быстрая классика. Однако групповой этап, на котором шахматисты как раз в такую «классику» и играли, Карлсен умудрился провалить, не выиграв ни одной из десяти партий и заняв в группе предпоследнее, пятое, место.