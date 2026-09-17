Freedom Holding Corp. станет генеральным партнером матча за шахматную корону
Компания Freedom Holding Corp. выступит генеральным партнером матча за звание чемпиона мира по шахматам. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе холдинга.
Матч за шахматную корону пройдет в Женеве с 22 ноября по 13 декабря. В нем примут участие действующий чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу, для которого это будет первая защита титула, и претендент Жавохир Синдаров из Узбекистана, победитель Кубка мира и турнира претендентов. Обоим гроссмейстерам на момент начала матча будет по 20 лет, что сделает его самым молодым в истории чемпионатов мира по возрасту участников.
«Матч за звание чемпиона мира — это главное событие в календаре шахматного спорта, однако сила шахмат формируется не только в рамках одного турнира. Она зависит от сильных национальных федераций, возможностей для молодых игроков, квалифицированных тренеров, образования, технологий и долгосрочных партнерств. Именно этот подход с самого начала лежит в основе нашего сотрудничества с FIDE (Международной шахматной федерацией.— “Ъ”)»,— подчеркнул основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. Он также занимает пост главы Казахстанской шахматной федерации. В сентябре господин Турлов примет участие в президентских выборах FIDE.
«Мы гордимся поддержкой компании Freedom, которая выступает за интеллектуальные решения и придерживается долгосрочной стратегии, просчитывая ходы наперед — подобно лучшим шахматистам мира»,— отметил генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский.
Ранее Freedom Holding Corp. был генеральным партнером матча за звание чемпиона мира 2023 года в Астане. Также компания выступила титульным спонсором чемпионатов мира FIDE по рапиду и блицу 2024 года в Нью-Йорке.
Генеральное партнерство для Freedom Holding Corp. — уже опробованный формат участия в шахматных соревнованиях. В публикации от 19 января 2023 года компания называлась генеральным партнером чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, который прошел в конце декабря в Алматы; ведущие гроссмейстеры отмечали хорошую организацию турнира.
С 2024 года Тимур Турлов также возглавляет Международную федерацию школьных шахмат, а общий объем инвестиций холдинга в поддержку и развитие шахмат оценивался в $75 млн. Это показывает, что поддержка соревнований под эгидой FIDE для компании является продолжением многолетней практики, а не разовым проектом.