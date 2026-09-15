Владимир Крамник хочет отсудить у FIDE $675 тыс.

Юридическая команда 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника подала в окружной суд Лозанны гражданскую жалобу против Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом гроссмейстер сообщил на своей странице в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Крамник

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Владимир Крамник

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Иск касается «нарушения прав личности». Речь в нем идет о возмещении ущерба в размере 553,4 тыс. швейцарских франков (около $675 тыс.). Он стал продолжением крупного скандала вокруг публичных заявлений господина Крамника в адрес гроссмейстеров Давида Навары и ныне покойного Даниэля Народицкого, а также других шахматистов. В их адрес россиянин публично высказывал подозрения в читерстве.

В начале июля FIDE дисквалифицировала Владимира Крамника на два года, один из которых условно, за многочисленные нарушения этического и дисциплинарного кодексов организации, а конкретно — тех положений, в которых говорится о праве на достоинство и уважительное обращение, защите достоинства личности, травле и кибертравле, психологическом насилии и ложных или необоснованных публичных обвинениях. Вскоре господин Крамник подал апелляцию на решение FIDE в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Мне жаль, что меня вынудили прибегнуть к крупным судебным разбирательствам против FIDE по этому вопросу», — отметил Владимир Крамник. Он добавил, что следующий президент международной федерации и его команда «будут вынуждены разбираться с последствиями действий предыдущего руководства». Руководивший структурой россиянин Аркадий Дворкович ушел в отставку во второй половине июля, попав под санкции Евросоюза. Выборы нового главы FIDE состоятся 26-27 сентября.

Подробнее о дисквалификации Владимира Крамника — в материале ''Ъ'' «Год без права хода».

Арнольд Кабанов