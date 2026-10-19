Рейтинг «три в одном»
Рассматривается объединение шахматных классификаций
Очередной идеей, которая в ближайшее время будет обсуждаться в шахматах, станет «объединенный» рейтинг игроков. Его предлагают формировать, «комбинируя» рейтинг «классический», на базе которого принято судить о силе шахматиста, с двумя другими, рассчитанными по результатам партий в блиц и быстрые шахматы (рапид). Актуальность инициативе придает тот факт, что более жесткий по сравнению с «классикой» контроль в последнее время на самом деле получил огромное распространение и огромную популярность среди профессиональных спортсменов и болельщиков.
Об идее ввести в шахматах новый рейтинг объявила структура Total Chess. Она отвечает за реализацию проекта Total Chess World Championship. В нем будет разыгрываться официальное звание чемпиона мира, которое достанется лучшему шахматисту-«многоборцу», специализирующемуся на жестком контроле времени. Это блиц, быстрые шахматы, а также «быстрая классика», недавно изобретенный формат, который заметно жестче классического, предполагающего, как правило, 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии (в «ускоренном» на партию игроку дается 45 минут с добавлением 30 секунд за сделанный ход). Пилотный релиз проекта состоится в ноябре в Будапеште. Им станет турнир с участием 24 шахматистов, включая наиболее ярких шахматных звезд.
Total Chess приглашает «организаторов, математиков и болельщиков» «прокомментировать» придуманный ею рейтинг до старта турнира. Во время него она предполагает обсудить новшество со спортсменами и представителями Международной шахматной федерации (FIDE). Как утверждает издание ChessBase, принадлежащее Freedom Holding Corp., компании, основанной избранным в сентябре президентом FIDE Тимуром Турловым, головная организация «согласилась дать оценку системе».
Речь идет о довольно заметной реформе. Шахматы стали первым топовым видом, внедрившим изобретение венгерского ученого Арпада Эло. Именно он разработал до сих пор применяющуюся модель определения рейтинга шахматистов и представителей других спортивных жанров на базе результатов их встреч с соперниками. Первая шахматная классификация, учитывающая исключительно партии с классическим контролем времени, была опубликована в 1970 году. Позже к ней добавились рейтинги игроков, основанные на партиях в блиц и рапид. Однако о силе шахматиста до сих пор принято судить по «классической» иерархии.
Суть идеи Total Chess в «объединении» рейтингов, замене их одним-единственным «комбинированным». При этом оно не будет чисто механическим — полученным путем вычисления среднего арифметического из трех показателей.
Авторы концепции утверждают, что ответственный за ее разработку профессор лондонского King’s College Мехмет Марс Севен придумал более продвинутый способ «конвертации» различных форматов в индивидуальные показатели. Total Chess изложила детали этой методологии на своем сайте и даже представила, как выглядел бы сегодня «объединенный» рейтинг в случае его немедленной имплементации.
В нем и в самом деле есть кое-какие серьезные отличия от официального «классического». На верхушке, правда, все тот же норвежец Магнус Карлсен, а за ним все тот же американец Хикару Накамура. Но вот, например, соотечественник Накамуры Фабиано Каруана рухнул с третьей позиции на девятую. Зато благодаря хорошей игре в блиц и быстрые шахматы на седьмом месте оказался россиянин Ян Непомнящий. В «классическом» рейтинге FIDE он лишь 21-й.
Актуальность идее придает то, что тенденция к «ускорению» шахмат уже превратилась в чересчур очевидный факт. В последнее время в большинстве турниров используется жесткий контроль времени, обеспечивающий, по мнению организаторов, состязаниям больше «зрелищности». Официальные чемпионаты мира FIDE по рапиду и блицу приобрели огромную популярность. Сама же федерация на прошлой неделе одобрила курс на смягчение регламента, связанного с контролем времени на соревнованиях топ-уровня.