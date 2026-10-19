Рейтинг «три в одном»

Об идее ввести в шахматах новый рейтинг объявила структура Total Chess. Она отвечает за реализацию проекта Total Chess World Championship. В нем будет разыгрываться официальное звание чемпиона мира, которое достанется лучшему шахматисту-«многоборцу», специализирующемуся на жестком контроле времени. Это блиц, быстрые шахматы, а также «быстрая классика», недавно изобретенный формат, который заметно жестче классического, предполагающего, как правило, 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии (в «ускоренном» на партию игроку дается 45 минут с добавлением 30 секунд за сделанный ход). Пилотный релиз проекта состоится в ноябре в Будапеште. Им станет турнир с участием 24 шахматистов, включая наиболее ярких шахматных звезд.