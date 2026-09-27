Генассамблея FIDE оставила в силе отстранение Федерации шахмат России

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) продлила отстранение Федерации шахмат России (ФШР). На заседании в Самарканде делегаты отклонили предложения шахматных федераций Белоруссии, Армении, Кубы и Никарагуа о восстановлении ФШР.

Глава FIDE Тимур Турлов выразил надежду на то, что «однажды ФШР вернется в полных правах, когда будут выполнены условия» Спортивного арбитражного суда (CAS), передает ТАСС.

FIDE лишила ФШР членства в организации на два года в июне 2024-го. Причиной стало включение в ФШР региональных федераций новых регионов России.