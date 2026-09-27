Генассамблея FIDE оставила в силе отстранение Федерации шахмат России
Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) продлила отстранение Федерации шахмат России (ФШР). На заседании в Самарканде делегаты отклонили предложения шахматных федераций Белоруссии, Армении, Кубы и Никарагуа о восстановлении ФШР.
Глава FIDE Тимур Турлов выразил надежду на то, что «однажды ФШР вернется в полных правах, когда будут выполнены условия» Спортивного арбитражного суда (CAS), передает ТАСС.
FIDE лишила ФШР членства в организации на два года в июне 2024-го. Причиной стало включение в ФШР региональных федераций новых регионов России.
Условие восстановления Федерации шахмат России (ФШР) связано с прекращением ее деятельности во всех указанных регионах в течение 90 дней. Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал это адекватным наказанием; при невыполнении требования федерации грозит исключение из FIDE на срок до трех лет.
Пока действует дисквалификация, ФШР лишена прав национальной структуры по статье 10 хартии FIDE, включая участие в соревнованиях национальных команд. По позиции FIDE, индивидуальные спортсмены сохраняют право выступать, а CAS призвал выработать отдельный пакет мер для допуска игроков из указанных регионов к санкционированным соревнованиям и развития там шахмат.