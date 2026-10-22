Король футбола вступил в «козлиную» партию

Но этот ролик выглядит все-таки довольно особенным. И нет ничего странного в том, что рассказать о нем счел нужным даже крупнейший шахматный интернет-ресурс Chess.com. Ведь, судя по всему, благодаря ему Лионель Месси установил что-то вроде рекорда для главной интеллектуальной игры. По данным Esports Charts, до сих пор самым популярным у зрителей событием в ее истории был матч за титул чемпиона мира, в котором в 2021 году Магнус Карлсен, ярчайшая звезда своего вида, победил в Дубае россиянина Яна Непомнящего. Его пиковая онлайн-аудитория превысила 613 тыс. человек. Между тем «тренировочная» партия Лионеля Месси явно перекрыла это достижение.