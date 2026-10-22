Король футбола вступил в «козлиную» партию
Лионель Месси сыграл самую популярную шахматную партию в истории
Главная звезда современного футбола Лионель Месси, кажется, установил рекорд в совсем другом виде спорта. Записанный аргентинцем ролик, в котором он играет в шахматы с помощью ChatGPT, наверняка, стал самой востребованной в истории трансляцией шахматной партии, быстро собрав более миллиона «лайков». Правда, профессионалам советы искусственного интеллекта, приготовленные для Месси, показались странными. Дебют для него он выбрал, исходя не из его эффективности, а такой, чтобы его название соответствовало статусу спортсмена.
В аккаунте Лионеля Месси в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появился пост, на который моментально обратили внимание поклонники шахмат. На этом видеоролике Месси играет шахматную партию. Он сидит за доской перед черными фигурами. Кто является его соперником, играющим белыми, не видно. Перед началом партии восьмикратный обладатель «Золотого мяча» подносит к лицу мобильный телефон и говорит по-испански: «Чат, ты знаешь мой стиль. Покажи мне хороший шахматный дебют шаг за шагом». Дальше он начинает делать ходы, успев до окончания ролика дважды двинуть вперед свои пешки.
Пользователи предположили, что на самом деле речь идет об очередной рекламной интеграции Лионеля Месси — с Open AI и ChatGPT.
На самом деле Месси пользуется колоссальной востребованностью в этом смысле. В опубликованном в начале октября Sportico рейтинге наиболее высокооплачиваемых футболистов мира Лионель Месси с предполагаемыми доходами по окончании текущего сезона $150 млн занял второе место вслед за своим вечным соперником португальцем Криштиану Роналду: у того они вдвое выше. Но вот именно по рекламным поступлениям Месси Роналду опередил. Соглашения с такими компаниями, как Adidas, Michelob Ultra и Lowe's, должны принести ему $75 млн. Цифра соответствует сумме его контракта с американским клубом «Интер Майами».
Но этот ролик выглядит все-таки довольно особенным. И нет ничего странного в том, что рассказать о нем счел нужным даже крупнейший шахматный интернет-ресурс Chess.com. Ведь, судя по всему, благодаря ему Лионель Месси установил что-то вроде рекорда для главной интеллектуальной игры. По данным Esports Charts, до сих пор самым популярным у зрителей событием в ее истории был матч за титул чемпиона мира, в котором в 2021 году Магнус Карлсен, ярчайшая звезда своего вида, победил в Дубае россиянина Яна Непомнящего. Его пиковая онлайн-аудитория превысила 613 тыс. человек. Между тем «тренировочная» партия Лионеля Месси явно перекрыла это достижение.
Днем 22 октября пост уже собрал 1,7 млн «лайков» и более 18 тыс. комментариев. Нетрудно предположить, что его посмотрела значительная часть подписчиков аккаунта аргентинца. А их 517 млн человек.
При этом насчет качества помощи, оказанной Лионелю Месси, у профессионалов возникли серьезные вопросы. В ответ на стандартные ходы белых центральными пешками — на e4 и d4 — с захватом контроля над важнейшими полями он переместил свои на a6 и c6, по сути, подарив оппоненту громадное преимущество уже на старте партии. Тот же Chess.com, оценивая это начало, отметил, что современные ИИ-модели пока не слишком сильны в шахматах и «известны тем, что дают плохие советы».
Впрочем, в действительности ChatGPT задание Лионеля Месси выполнил, если подходить к нему буквально. Любой, кто внимательно следит за карьерой Месси, должен был быстро понять, что все дело именно в наименовании варианта. Предложенный дебют искусственный интеллект назвал «Goat Horns» — «Козлиные рога». Ключевое слово в данном случае — первое. Знакомые с англоязычным сленгом в курсе, как расшифровывается прочно вошедшая в него, в том числе в жаргон спортивный, аббревиатура GOAT. Это — Greatest of all time, «величайший в истории».