Географичненько начали
Гукеш Доммараджу и Жавохир Синдаров открыли матч за титул чемпиона мира тремя ничьими
Первые три партии матча за титул чемпиона мира по шахматам между его обладателем Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым в Женеве завершились вничью, а по-настоящему интересной среди них получилось только довольно живая третья.
В пятницу, 27 ноября, у участников шахматного чемпионского матча был первый день отдыха, перед которым они сыграли три партии. Наблюдая за ними, можно было подумать, что сражающиеся в швейцарском городе индийский обладатель титула и узбекский претендент решили во что бы то ни стало сделать так, чтобы по их поединку можно было изучать мировую географию. В стартовой партии — вариант Испанской партии, который называют Берлинской защитой, во второй — Лондонская система, в третьей — та же «испанка», но вариант «Рио-де-Жанейро».
Впрочем, еще в голову приходила печальная мысль, что соперники настроены слишком уж миролюбиво.
Всем, кому хотелось крови, два дня приходилось наблюдать за тем, как Гукеш Доммараджу и Жавохир Синдаров всеми силами пытаются не нарушить равновесие — играют осторожно, лишних рискованных движений не совершают.
Ну да, прощупывают друг друга. Такое иногда происходит в главных матчах. Но вообще-то от 20-летних гроссмейстеров ждали чего-то более дерзкого. Вторая партия вообще уместилась всего в 20 ходов.
Но в третьей наконец кое-что интересное произошло. Причем поначалу все, кто ее комментировал, были уверены, что опять будут вынуждены тосковать. Дело-то шло все к той же Берлинской защите, которая известна своей непробиваемостью. И вдруг на пятом ходу игравший черными Гукеш Доммараджу, вместо того чтобы отвести забравшегося в центр коня назад, развил слона на e7. А это уже не «Берлин», а «Рио». Более того, по шахматным меркам — поступок.
А все дело в том, что «бразильский» вариант, который поострее немецкого, на высшем уровне давным-давно вышел из моды.
Например, в чемпионских матчах его в последний раз играли Анатолий Карпов с Виктором Корчным в знаменитом поединке в Мерано аж в 1981 году. Ну и Борис Спасский, еще одна советская легенда, «Рио» любил. Гукеш Доммараджу, кстати, признался, что Спасским как раз и вдохновлялся. Например, его партией с Любомиром Любоевичем 1988 года.
В общем, пошла довольно лихая игра, заставившая многих даже слегка изменить представления о женевском раскладе сил. Гукеша Доммараджу ведь считали его явным аутсайдером — результаты в минувшие несколько месяцев ужасные. А Жавохир Синдаров, наоборот, на подъеме, рвет и мечет. Но индиец — от этого никуда не денешься — демонстрировал прекрасную домашнюю подготовку и вынуждал узбекского гроссмейстера мучиться!
Мучения выражались прежде всего в долгих раздумьях Синдарова. В конце концов он «отстал» по запасу времени от индийца чуть ли не на час. На то, чтобы, как говорят в шахматах, пройти контроль, на первые 40 ходов по регламенту матча каждому дается два часа. Дальше время добавляют.
Так вот 40-й ход Синдаров сделал за шесть секунд до падения флажка!
До этого он всеми силами пытался создать хоть какой-то плацдарм для атаки. Но никак не удавалось. А Гукеш Доммараджу и сам приглядывался к чужому королю. В такой ситуации одна ошибка — и все, крах практически неминуем. Однако ошибку никто так не допустил. Партия вырулила к многофигурному эндшпилю, с виду сложному, заковыристому, полному всяких ловушек. Но когда у классных оппонентов разноцветные слоны, это обычно означает, что победить вряд ли кто-то сумеет. Третьей ничьей было не избежать.