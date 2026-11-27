В пятницу, 27 ноября, у участников шахматного чемпионского матча был первый день отдыха, перед которым они сыграли три партии. Наблюдая за ними, можно было подумать, что сражающиеся в швейцарском городе индийский обладатель титула и узбекский претендент решили во что бы то ни стало сделать так, чтобы по их поединку можно было изучать мировую географию. В стартовой партии — вариант Испанской партии, который называют Берлинской защитой, во второй — Лондонская система, в третьей — та же «испанка», но вариант «Рио-де-Жанейро».