«Поздравляю сборные России по шахматам и всю страну с феноменальным успехом,— заявил вице-президент ФШР Андрей Гурьев.— Золотой тандем наших мужской и женской сборных в чемпионате Азии показал, кто является лидером в мировых шахматах. Наши команды оставили позади победителей последней Олимпиады в Узбекистане, не уступив ни в одном поединке. Потрясающий результат. Позади нас Китай, Индия, Узбекистан и Казахстан — одни из главных законодателей мод в современных шахматах. Мы показали, насколько верным было решение перейти под эгиду Азиатской шахматной федерации. Это мудрое решение теперь дает свои плоды. Я счастлив и горд за наших гроссмейстеров и за всю страну».