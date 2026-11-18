Российские шахматисты взяли все золото Азии
Россия добилась абсолютной победы на командном чемпионате Азии в Абу-Даби. Золото турнира досталось обеим ее сборным. Мужская (за нее выступали Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Алексей Гребнев, Арсений Нестеров и Иван Землянский) на одно очко опередила индийскую и китайскую. Женская (Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Екатерина Гольцева) свой турнир выиграла с огромным перевесом, досрочно. На два балла от нее отстала команда Китая, на три — Казахстана.
В этом региональном чемпионате они выступали, поскольку Федерация шахмат России (ФШР) еще в 2023 году перешла из-под эгиды Европейского шахматного союза под эгиду Азиатской шахматной федерации. При этом Международная шахматная федерация (FIDE) не допускает россиян к участию в командных соревнованиях. Из-за этого они в сентябре пропустили главное из них — Всемирную шахматную олимпиаду в Самарканде. В Абу-Даби мужская и женская сборные России уверенно обошли их победителей — узбекскую и китайскую команды.
«Поздравляю сборные России по шахматам и всю страну с феноменальным успехом,— заявил вице-президент ФШР Андрей Гурьев.— Золотой тандем наших мужской и женской сборных в чемпионате Азии показал, кто является лидером в мировых шахматах. Наши команды оставили позади победителей последней Олимпиады в Узбекистане, не уступив ни в одном поединке. Потрясающий результат. Позади нас Китай, Индия, Узбекистан и Казахстан — одни из главных законодателей мод в современных шахматах. Мы показали, насколько верным было решение перейти под эгиду Азиатской шахматной федерации. Это мудрое решение теперь дает свои плоды. Я счастлив и горд за наших гроссмейстеров и за всю страну».