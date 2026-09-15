Острая командная доска

16 сентября в Самарканде начинается Всемирная шахматная олимпиада. Российские сборные из-за санкций на главное в шахматах командное состязание не допущены и не смогут повысить градус его интриги, который и так высок, особенно в мужском турнире. В нем, кажется, примерно равные шансы на успех имеют три мощные сборные — Индии, Узбекистана и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Противостояние узбекского и индийского гроссмейстеров Жавохира Синдарова (слева) и Гукеша Доммараджу перед матчем за титул чемпиона мира — одна из интриг Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / AFP Противостояние узбекского и индийского гроссмейстеров Жавохира Синдарова (слева) и Гукеша Доммараджу перед матчем за титул чемпиона мира — одна из интриг Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / AFP

Перед стартом этой Всемирной шахматной олимпиады очень часто приходилось напоминать о ее потерях, слишком весомых, чтобы пройти мимо. Например, на ней не сыграет самая яркая звезда мировых шахмат Магнус Карлсен.

Но к этому как раз отнеслись с пониманием. Человек много лет пытался вытащить в целом весьма посредственную сборную Норвегии наверх, но в конце концов смирился с тем, что миссия невыполнима даже для него. Нужны еще как минимум три более или менее сильных партнера, чтобы ни одна из четырех досок в матче не проседала. А где их в Норвегии взять?

Потеря вторая вызвала куда более жаркие дискуссии. Речь о российских шахматистах. Все вроде бы шло к тому, что, в отличие от двух предыдущих олимпиад — 2022 и 2024 годов, проходивших уже после начала военной спецоперации на Украине и шквала санкций, обрушившихся на отечественный спорт, они в Самарканде будут играть. Может быть, даже с флагом.

Международная шахматная федерация (FIDE) в течение нескольких месяцев санкционный режим планомерно смягчала. В конце концов смягчила так, что, по идее, олимпиада уже и деться никуда не могла. И тут Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил жалобу украинской стороны на Федерацию шахмат России (ФШР), а FIDE, только что к России такая лояльная, внезапно снова поставила на жесткость — приостановила членство ФШР, а ее команды в Узбекистан пускать отказалась.

В шахматном мире это событие восприняли с сожалением по понятной причине. Российские шахматы, конечно, слегка просели по ходу санкционного периода, но все же не настолько, чтобы олимпийские медали, привычные прежде, оказались вне досягаемости.

На них наверняка претендовали бы и женская, и мужская сборные. Впрочем, и без них уровень конкуренции на турнире будет высоким, а интриг разного свойства — предостаточно.

Прежде всего этот тезис относится к турниру мужскому, традиционно более заметному. При попытке представить расклад в нем сразу возникает соблазн заранее посмаковать жестокую схватку между двумя сборными, созревшими после расцвета юных талантов примерно в одно и то же время, на заре текущего десятилетия. Это сборные Индии и Узбекистана.

Узбекские шахматисты выиграли олимпиаду 2022 года, индийские — 2024-го. Составы у них молодые, но без оговорок могучие. В каждой по два гроссмейстера из первой десятки рейтинга FIDE: у узбеков — Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов, у индийцев — Рамешбабу Прагнанандха и Арджун Эригайси. Их партнеры — тоже элита.

Индийцы практически тем же составом два года назад в Будапеште выиграли золото с каким-то космическим отрывом от всех конкурентов, включая шахматистов из Узбекистана. Но сейчас у тех преимущество своей площадки. А может, еще важнее другой нюанс. В 2022 году лидером сборной Индии был завоевавший вскоре звание чемпиона мира невероятный юнец Гукеш Доммараджу, крушивший всех подряд. Только вот, забравшись на верхушку, он резко скис. Зато его ровесник, 20-летний узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, который добыл претендентский статус, играет сейчас волшебно.

В конце ноября начнется их чемпионский матч в Женеве, и все, естественно, ждут «разминочного» боя двух соперников в Самарканде. Но не факт, что такая партия состоится, поскольку, если исходить не из ранга, а из свежих результатов, Гукешу Доммараджу в его команде не светит ни первая, ни даже вторая доска.

А какой бы привлекательной ни выглядела история с узбекско-индийским соперничеством, необходимо учитывать и «американский фактор».

Вообще-то наиболее доступный способ определить силу сборной — сравнить средний рейтинг ее шахматистов. По этому показателю и индийская (2733), и узбекская (2720) команды уступают команде США, которая, невзирая на свои амбиции, побед на Всемирной шахматной олимпиаде не добивалась уже очень долго — ровно десять лет.

У нее средний рейтинг равен 2751, а в заявке — и третий номер рейтинга FIDE Фабиано Каруана, и пятый номер Уэсли Со, и мэтр Левон Аронян, и дебютант сборной Ханс Ниманн, окончательно реабилитированный после громкого скандала четырехлетней давности, связанного с подозрениями в читерстве. Время от времени он все еще показывает экстраординарную игру. На фаворитов американцы похожи ничуть не меньше узбеков и индийцев.

Алексей Доспехов