Розенштейн оспорил в CAS избрание Турлова на пост президента FIDE

Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) результаты выборов президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Розенштейн

Фото: FIDE Вадим Розенштейн

Фото: FIDE

На выборах, прошедших 26 сентября в Самарканде, Вадим Розенштейн проиграл казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову. Во втором туре немец набрал 85 голосов против 110.

Господин Розенштейн просит CAS «решить важный вопрос — применяются ли правила международных шахмат одинаково ко всем». «Шахматная федерация Украины заняла четкую публичную позицию в отношении господина Турлова и наложенных на него санкций. Я благодарен всем, кто считает, что такие юридические вопросы заслуживают надлежащего рассмотрения, а не политической выгоды»,— заявил предприниматель.

За несколько дней до выборов Вадим Розенштейн обратился в CAS по вопросу применения санкционных правил к Турлову. Согласно регламенту FIDE, руководящие должности в организации не могут занимать лица, против которых введены санкции. С 2022 года казахстанский предприниматель находится под санкциями Украины.

После завершения выборов Вадим Розенштейн обвинил соперника в манипуляциях. По его версии, казахстанец совместно с британцем Малкольмом Пейном побуждали сторонников Яна-Хенрика Бюттнера, выбывшего после первого тура, отдать голоса за Тимура Турлова.

Подробнее об избрании Тимура Турлова — в материале «Ъ» «Свой в доски».

Арнольд Кабанов