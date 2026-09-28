Розенштейн оспорил в CAS избрание Турлова на пост президента FIDE
Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) результаты выборов президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Вадим Розенштейн
Фото: FIDE
На выборах, прошедших 26 сентября в Самарканде, Вадим Розенштейн проиграл казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову. Во втором туре немец набрал 85 голосов против 110.
Господин Розенштейн просит CAS «решить важный вопрос — применяются ли правила международных шахмат одинаково ко всем». «Шахматная федерация Украины заняла четкую публичную позицию в отношении господина Турлова и наложенных на него санкций. Я благодарен всем, кто считает, что такие юридические вопросы заслуживают надлежащего рассмотрения, а не политической выгоды»,— заявил предприниматель.
За несколько дней до выборов Вадим Розенштейн обратился в CAS по вопросу применения санкционных правил к Турлову. Согласно регламенту FIDE, руководящие должности в организации не могут занимать лица, против которых введены санкции. С 2022 года казахстанский предприниматель находится под санкциями Украины.
После завершения выборов Вадим Розенштейн обвинил соперника в манипуляциях. По его версии, казахстанец совместно с британцем Малкольмом Пейном побуждали сторонников Яна-Хенрика Бюттнера, выбывшего после первого тура, отдать голоса за Тимура Турлова.
Подробнее об избрании Тимура Турлова — в материале «Ъ» «Свой в доски».
Спортивный арбитражный суд (CAS) уже отменял решения Международной шахматной федерации (FIDE): в марте 2026 года суд удовлетворил апелляцию Федерации шахмат Украины и отменил решение, принятое FIDE в 2024 году. Для FIDE это означает необходимость исполнять вердикт либо учитывать риск последствий для национальной структуры, которая откажется ему следовать: ей может угрожать исключение из международной организации сроком до трех лет. FIDE заявляла, что будет изучать детали решений CAS и консультироваться с юристами и Конституционной комиссией, чтобы определить порядок исполнения в соответствии с уставом.
Санкционный режим FIDE в 2026 году уже стал предметом отдельного спора: Украина, Англия, Норвегия, Эстония и Германия обратились в CAS с требованием отменить решение о существенном смягчении ограничений в отношении России и Белоруссии. Поэтому нынешняя жалоба затрагивает не только процедуру выборов, но и практику применения санкционных правил к руководителям федерации.
Сам Тимур Турлов в предвыборных выступлениях обещал строго следовать решениям CAS.