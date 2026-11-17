В последнем туре россияне одолели команду ОАЭ со счетом 4:0. Алексей Гребнев и Иван Землянский черными фигурами и Арсений Нестеров белыми выиграли свои партии, досрочно обеспечив чемпионство. Позже Андрей Есипенко белыми фигурами тоже одержал победу. Также в состав сборной вошел Даниил Дубов.