Российские шахматисты выиграли командный чемпионат Азии
Мужская сборная России стала победителем командного чемпионата Азии. Турнир проходил в Абу-Даби.
В последнем туре россияне одолели команду ОАЭ со счетом 4:0. Алексей Гребнев и Иван Землянский черными фигурами и Арсений Нестеров белыми выиграли свои партии, досрочно обеспечив чемпионство. Позже Андрей Есипенко белыми фигурами тоже одержал победу. Также в состав сборной вошел Даниил Дубов.
Российская команда набрала 16 очков, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. Второе и третье места с 15 баллами разделили сборные Индии и Китая.
Ранее женская сборная России также выиграла командный чемпионат Азии. Победу принесли Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Екатерина Гольцева.