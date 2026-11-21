Российские шахматисты выступают на турнирах под эгидой FIDE в нейтральном статусе. Летом 2026 года совет FIDE приостановил членство Федерации шахмат России. Это произошло после того, как федерация не выполнила решение CAS. Суд обязал ее прекратить шахматную деятельность в Крыму, Севастополе, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.