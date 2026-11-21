Андрея Филатова переизбрали на пост президента Федерации шахмат России
Андрей Филатов был переизбран на пост президента Федерации шахмат России. Об этом сообщила пресс-служба федерации. Он возглавляет ФШР с 2014 года.
Выборы в этом году прошли на съезде федерации в Москве. Андрей Филатов был единственным кандидатом на этот пост. В интервью ТАСС он назвал одной из задач ФШР диалог с Международной шахматной федерацией (FIDE). Федерация ищет компромиссные решения по вопросу о правах российских спортсменов, добавил Андрей Филатов.
«FIDE пока соблюдает решение CAS (Спортивный арбитражный суд). Мы не предлагаем FIDE что-либо нарушать, мы предлагаем изменить подходы, найти взаимоприемлемые решения. Пока рано раскрывать эти идеи, но работа идет»,— сказал господин Филатов.
Российские шахматисты выступают на турнирах под эгидой FIDE в нейтральном статусе. Летом 2026 года совет FIDE приостановил членство Федерации шахмат России. Это произошло после того, как федерация не выполнила решение CAS. Суд обязал ее прекратить шахматную деятельность в Крыму, Севастополе, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.