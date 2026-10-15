Партизанская норма
Роман Шогджиев вплотную приблизился к статусу самого молодого гроссмейстера в истории
Главный вундеркинд отечественных шахмат Роман Шогджиев вплотную приблизился к тому, чтобы побить один из очень заметных в его виде рекордов. Шогджиев, уже выполнивший вторую из трех так называемых гроссмейстерских норм, имеет великолепные шансы стать самым молодым гроссмейстером мира, побив достижение американца Абхиманью Мишры. Для этого 11-летнему россиянину надо выполнить третью норму, то есть, по сути, успешно выступить на представительном турнире, до лета будущего года.
Внимание шахматных медиаресурсов, например Chess.com, на этой неделе привлекло по большому счету довольно рядовое соревнование. Это — чемпионат сербской Суперлиги, в котором участвовали команды, составленные как из местных, так и зарубежных игроков. А все дело в выступлении на первой — лидерской — доске белградского «Партизана» россиянина Романа Шогджиева. Если не знать, кто он такой, его можно было бы назвать просто успешным. Шогджиев набрал шесть очков из девяти возможных, по ходу состязаний обыграл трех довольно крепких гроссмейстеров с солидным рейтингом выше 2600 пунктов — болгарина Ивана Чепаринова, Бхарата Субраманияму и сингапурца Тина Цзинъяо — и потерпел всего одно-единственное поражение от Аджая Сантоша Парватаредди.
Но в данном случае знать биографию Романа Шогджиева необходимо.
Речь идет о главном российском шахматном вундеркинде, которого чемпионат сербской Суперлиги, можно сказать, вплотную приблизил к очень заметному в его виде спорта рекорду.
В прошлом году Роман Шогджиев уже превратился в чрезвычайно популярную персону благодаря первому в послужном списке громкому достижению. В десять с небольшим лет школьник из Элисты, с которым работает группа тренеров во главе с титулованным российским шахматистом Евгением Томашевским, стал самым юным в истории обладателем ранга международного мастера. Оно второе по значимости в иерархии Международной шахматной федерации (FIDE). Теперь, в 11 лет, он ведет охоту за рангом высшим — международного гроссмейстера.
Рекорд по скорости его достижения, несмотря на то что современные шахматы резко помолодели и взлеты тинейджеров в них никого не удивляют, держится пять лет. В 2021 году его установил американец Абхиманью Мишра, которому на момент получения звания было 12 лет и без нескольких дней пять месяцев. После этого реальную атаку на установленную им планку предпринял, по существу, лишь аргентинский феномен Фаустино Оро. В прошлом году он чуть было не опередил Мишру в заочном соперничестве, но опоздал буквально на пару месяцев. Зато, похоже, не опоздает Шогджиев.
Чтобы прибрести элитный ранг, нужно выполнить три так называемые гроссмейстерские нормы.
Они фиксируются в случае очень хорошего, на рейтинг не менее 2600, выступления в достаточно представительном турнире, официально санкционированном FIDE. У Романа Шогджиева две таких нормы уже есть. Первую он выполнил в июне, когда, будучи «посеян» 50-м, попал в топ-20 на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Шогджиев умудрился не проиграть в столкновениях с шестью опытными гроссмейстерами, чей рейтинг значительно превосходил его собственный (сейчас это 2445). И это никого из экспертов особенно не удивило. Все уже привыкли к тому, что недавний младшеклассник на равных бьется с матерыми игроками в различных форматах. А много лет никому не отдающий позицию на верхней строчке классификации FIDE норвежец Магнус Карлсен, ярчайшая среди шахматных звезд, даже сказал про Шогджиева, что, возможно, тот сам в скором времени окажется на пике.
В Сербии россиянин выполнил вторую гроссмейстерскую норму. Выполнил ее с громадным запасом. Его performance rating — рейтинг, обсчитанный на конкретном турнире,— по итогам очередного составил 2662. На нем Шогджиев поразил обозревателей прежде всего бойцовским духом. Победы он одерживал, как правило, выгрызая их в эндшпиле. Разве что в партии с наиболее опасным из противников — болгарином Иваном Чепариновым — Шогдижев смог задавить оппонента уже в дебюте и преимущество не выпустил.
В данный момент ему 11 лет и 8 месяцев. Чтобы обставить Абхиманью Мишру, отобрав у американца титул рекордсмена, у Романа Шогджиева есть время аж до июня. Но реальным представляется и сценарий, по которому он закроет третью норму до своего 12-го дня рождения — 4 февраля. Тогда рекорд будет смотреться совсем уже космическим.