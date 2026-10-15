Партизанская норма

Они фиксируются в случае очень хорошего, на рейтинг не менее 2600, выступления в достаточно представительном турнире, официально санкционированном FIDE. У Романа Шогджиева две таких нормы уже есть. Первую он выполнил в июне, когда, будучи «посеян» 50-м, попал в топ-20 на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Шогджиев умудрился не проиграть в столкновениях с шестью опытными гроссмейстерами, чей рейтинг значительно превосходил его собственный (сейчас это 2445). И это никого из экспертов особенно не удивило. Все уже привыкли к тому, что недавний младшеклассник на равных бьется с матерыми игроками в различных форматах. А много лет никому не отдающий позицию на верхней строчке классификации FIDE норвежец Магнус Карлсен, ярчайшая среди шахматных звезд, даже сказал про Шогджиева, что, возможно, тот сам в скором времени окажется на пике.