Гроссмейстерам прописали ускорение
FIDE раздвигает рамки классического контроля
13.10.2026, 18:59
Первым заметным решением, принятым Международной шахматной федерацией (FIDE) после того, как пост ее президента занял казахстанский предприниматель Тимур Турлов, стало одобрение курса на смягчение регламента, связанного с контролем времени на соревнованиях топ-уровня. «Классическими», то есть обеспечивающими престижный статус и высокий рейтинг, в скором времени, видимо, будут считаться партии, играющиеся намного быстрее, чем сейчас, когда они могут продолжаться по несколько часов. Корректировка отвечает свежим тенденциям на «ускорение» шахмат.
Международная шахматная федерация опубликовала список решений, принятых ее высшим органом — Генеральной ассамблеей. Это первый их пакет, одобренный после появления у одной из крупнейших спортивных структур нового президента. Им в конце сентября стал победивший на выборах главы FIDE казахстанский предприниматель, основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
В перечне несколько пунктов. Но самый заметный выделить несложно, поскольку он даже потребовал от FIDE специальных разъяснений. Речь идет о поддержанном организацией, пусть с оговорками, предложении Федерации шахмат Исландии о приравнивании к классическому контролю времени форматов, которые еще недавно под такое определение не подходили.
Пояснения в данном случае действительно нужны. Практика ограничения шахматных партий по времени появилась еще в позапрошлом веке. А в прошлом правила, связанные с контролем, постоянно совершенствовались, как и его технические методы. При этом безусловный приоритет всегда имел именно классический контроль — наиболее мягкий, предоставляющий больше всего времени на обдумывание ходов игрокам. Другие — рапид, блиц — позиционировались скорее как маргинальные, «побочные».
Существует несколько разновидностей ключевого варианта контроля, но, как правило, под «классикой» подразумевают партии, в которых у каждого из соперников в распоряжении есть как минимум полтора часа. Для партий важнейших граница еще сдвигалась в сторону увеличения этой цифры. Наглядный пример — главное шахматное соревнование, матч за титул чемпиона мира.
Ближайший, в котором владелец звания индиец Гукеш Доммараджу сыграет с претендентом из Узбекистана Жавохиром Синдаровым, стартует в конце ноября в Женеве. У него будет стандартный для таких поединков контроль. Игроку дается 120 минут на первые 40 ходов. После прохождения этой отметки он получает «бонусные» 30 минут, а любой сделанный ход добавляет участнику 30 секунд. В этом формате партии иногда превращаются в настоящие марафоны продолжительностью до десяти часов.
Поправками, принятыми Генеральной ассамблеей FIDE, предусматривается, что «классикой» станут и гораздо более жесткие форматы — например, 60 минут каждому из оппонентов с добавлением 30 секунд за ход, а «в некоторых случаях» — даже 45 минут с 30-секундным добавлением.
Они будут легитимны для розыгрыша титулов, присуждения норм (под ними подразумеваются ранги шахматистов, включая наивысший — гроссмейстерский) и обсчета «классического» рейтинга. На его базе принято судить о силе шахматистов и их месте в иерархии вида. Правда, федерация уточнила, что имплементация поправок произойдет только после их обсуждения, которое должен инициировать Совет FIDE, ее исполнительный орган. От него будет зависеть конкретное воплощение идеи, которую можно было бы назвать революционной, если бы не современные шахматные реалии.
Дело в том, что тенденция к «ускорению» шахмат уже превратилась в чересчур очевидный факт. В последнее время в большинстве турниров используется жесткий контроль времени, обеспечивающий, по мнению организаторов, состязаниям больше «зрелищности». Официальные чемпионаты мира FIDE по рапиду и блицу приобрели огромную популярность. А в дополнение к ним федерация недавно запустила вместе с норвежскими партнерами мировое первенство Total Chess World Championship. В нем будет разыгрываться звание лучшего шахматиста-«многоборца», специализирующегося на жестком контроле времени. Это блиц, быстрые шахматы, а также «быстрая классика» — 45-минутный формат.
Очень многие гроссмейстеры вполне лояльно относятся к тенденции.
Более того, среди них есть такие, которые явный приоритет отдают блицу и рапиду. А норвежец Магнус Карлсен, ярчайшая шахматная звезда, первый номер рейтинга, в 2022 году добровольно отказался и от принадлежавшего ему чемпионского титула, не скрывая, что «классика» ему надоела. С тех пор он нечасто выступает в соревнованиях, в которых она применяется.
Международный гроссмейстер Сергей Смагин, комментируя “Ъ” октябрьские установки FIDE, сказал, что они могут понравиться организаторам турниров, «в интересах которых — ускорить их проведение», а также «сильным игрокам»: «За меньшее время они будут зарабатывать больше денег». При этом эксперт сомневается в том, что в выигрыше от реформы останутся «страны с развитой шахматной школой, такие как Россия», в которых подготовка юных спортсменов базируется «на глубоких знаниях, а следовательно, прежде всего на “классических” шахматах».