Гроссмейстерам прописали ускорение

Дело в том, что тенденция к «ускорению» шахмат уже превратилась в чересчур очевидный факт. В последнее время в большинстве турниров используется жесткий контроль времени, обеспечивающий, по мнению организаторов, состязаниям больше «зрелищности». Официальные чемпионаты мира FIDE по рапиду и блицу приобрели огромную популярность. А в дополнение к ним федерация недавно запустила вместе с норвежскими партнерами мировое первенство Total Chess World Championship. В нем будет разыгрываться звание лучшего шахматиста-«многоборца», специализирующегося на жестком контроле времени. Это блиц, быстрые шахматы, а также «быстрая классика» — 45-минутный формат.