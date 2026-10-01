Английская девочка доигралась до высшего женского признания

Очередным шахматным вундеркиндом, оказавшимся в центре внимания в своем виде спорта, оказалась англичанка Бодхана Сиванандан. Прекрасно выступив на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде, она в 11 лет стала международным гроссмейстером среди женщин. В таком юном возрасте высшее звание никто из шахматисток не получал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бодхана Сиванандан

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters Бодхана Сиванандан

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

В четверг, 1 октября, Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала свои очередные рейтинг-листы. В категории «девушки», которая отведена шахматисткам не старше 16 лет, на 13-м месте с показателем 2382 оказалась представительница Англии Бодхана Сиванандан. Еще недавно о ее существовании мало кто знал. Однако в последние недели имя Сиванандан громком звучит в шахматном мире.

Все из-за установленного ею рекорда.

На Всемирной шахматной олимпиаде, которая завершилась в воскресенье в Самарканде, Сиванандан выполнила третью, последнюю норму, позволяющую получить высшее шахматное звание — международного гроссмейстера среди женщин.

А прелесть события в том, что заработала она его в 11 лет. А так рано титул, свидетельствующий об исключительном шахматном мастерстве, никому еще не доставался. Прежними рекордсменками были добывшие его в 2002 и 2006 годах соответственно россиянка Екатерина Лагно и китаянка Хоу Ифань. Лагно, в юности представлявшая Украину, сейчас располагается вплотную к женской рейтинговой топ-десятке. Хоу Ифань вообще на верхушке. Правда, она давно уже предпочитает играть против мужчин.

Достижение Бодханы Сиванандан превратилось в очередной повод напомнить об одном из шахматных трендов. Он заключается в том, что в шахматах — виде спорта, в котором раньше ценились прежде всего зрелость и опыт,— все чаще и чаще появляются вундеркинды, будучи школьниками, причем даже не старшеклассниками, сражающиеся на равных с сильными взрослыми профи. Хотя чуть ярче он, кажется, проявлялся все же в мужских шахматах. Например, в конце прошлого — начале нынешнего года шахматное сообщество увлеченно следило за тем, как охотится за третьей гроссмейстерской нормой аргентинский мальчик Фаустино Оро. Он был близок к тому, чтобы превзойти рекорд американца Абхиманью Мишры, ставшего пять лет назад гроссмейстером в 12 лет и 5 месяцев, но не хватило совсем чуть-чуть. А в июне 2025 года второго по рангу звания — международного мастера — достиг 10-летний россиянин Роман Шогджиев. Такого юного его владельца в шахматах тоже не было. Шогджиев, кстати, единственный, кто обходит Сиванандан в классификации лучших игроков вне зависимости от пола, родившихся после 2015 года.

Случай с Бодханой Сиванандан чем-то похож на случаи с Фаустино Оро и Романом Шогджиевым.

Она тоже всерьез увлеклась шахматами во время пандемии коронавируса.

При этом, в отличие о шахматистов-вундеркиндов, Сиванандан смогла уже блеснуть на элитном уровне. Речь про ту же Всемирную шахматную олимпиаду, доказавшую, что ее игра вполне соответствует гроссмейстерскому званию.

Начать нужно с того, что именно Бодхане Сиванандан, а не, скажем, опытной и известной Йованке Гуске, доверили первую — лидерскую — доску в сборной Англии. В 11 партиях она потерпела всего одно поражение при пяти победах и пяти ничьих. А вничью Сиванандан сыграла в том числе с такими классными без каких-либо оговорок спортсменками, как азербайджанка Ульвия Фаталиева, грузинка Нана Дзагнидзе и украинка Анастасия Гнатышин, действующая чемпионка Европы. В иерархии первых досок она в Самарканде была 13-й. А в общей сложности в ней участвовали, между прочим, 192 женские сборные. Что касается сборной Англии, то она благодаря своему маленькому лидеру финишировала 15-й, на пять строчек выше, чем на предыдущей олимпиаде.

Алексей Доспехов