Дареный конь борозды не портит

Сборная Узбекистана, возможно, сделала решающий шаг к победе на домашней Всемирной шахматной олимпиаде, которую принимает Самарканд и на которую россиян не допустили из-за международных санкций. В шестом туре она стала единоличным лидером основного в шахматах командного состязания, одержав победу над главными конкурентами — индийцами. Успех хозяевам принес эпизод, который можно интерпретировать по-разному: то ли как гениальное озарение Нодирбека Якуббоева, увидевшего возможность пожертвовать ради выигрыша коня, то ли как грубый зевок его противника Нихала Сарина, в благополучной позиции просчитавшегося и, позволив белым жертву осуществить, потерявшего ферзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нодирбек Якуббоев (слева) выиграл решающую партию матча сборных Узбекистана и Индии у Нихала Сарина благодаря удивительной жертве коня

Фото: FIDE Нодирбек Якуббоев (слева) выиграл решающую партию матча сборных Узбекистана и Индии у Нихала Сарина благодаря удивительной жертве коня

Фото: FIDE

Видео, показывающие, как товарищи по команде вечером 21 сентября встречали Нодирбека Якуббоева после его партии, разошлись по всем шахматным онлайн-ресурсам. Так бурно приветствуют еле держащихся на ногах боксеров, только что взявших верх в кровавом бою. О присущей шахматам сдержанности никто не вспоминал.

Но все понятно. Состоявшийся перед днем отдыха матч мужского турнира тянул на важнейшее его событие. Рубились победители двух предыдущих Всемирных шахматных олимпиад: узбеки взяли золото в 2022 году, индийцы — в 2024-м. Рубились две шикарно укомплектованные команды без слабых мест, полдюжины знаменитостей вроде Гукеша Доммараджу и Жавохира Синдарова, которым в конце года играть матч за титул чемпиона мира. Очного их поединка Самарканд, правда, так и не увидел, потому что индийский владелец звания и узбекский претендент оказались за разными досками.

Наконец, рубились сборные, в пяти турах не допустившие ни единого срыва. То есть на кону стояло многое. А развязка у этого противостояния фаворитов получилась такой, что хоть фильм снимай.

На трех досках в этом матче были зафиксированы ничьи. Миром разошлись Нодирбек Абдусатторов и Рамешбабу Прагнанандха, Шамсиддин Вохидов и Гукеш Доммараджу, а также Жавохир Синдаров и Арджун Эригайси. Оставалась еще одна доска — формально третья. И на ней долго шла размеренная игра, глядя на которую, любой, кому милы шахматы, должен был в какой-то момент подумать, что и тут соперники поделят очки. Индиец Нихал Сарин черными в дебюте удивил парой «кривых», не по теории, ходов. Но, строго говоря, они ничего не испортили. Нодирбек Якуббоев ничего путного из чудачеств оппонента извлечь не смог. В какой-то момент позиция походила на две зачем-то выстроенные друг напротив друга крепости. Куда и чем тут бить, чтобы создать пробоину? И фигур же на доске осталось не так много.

Но внезапно что-то изменилось. Сарин все-таки показал, что настроен решительно, сдвоив ладьи по вертикали. В ответ их сдвоил на противоположной стороне Якуббоев. Крепости ощетинились двумя пушками, которые, впрочем, выглядели не такими уж полезными. Чтобы остаться в полной безопасности, Якуббоеву надо было лишь взять пробравшуюся на поле e4 черную пешку своей с f3. Простейшее решение. Но он 35-м ходом двинул пешку на клетку вперед. А вскоре с ужасом смотрел на возникшее положение. Все фигуры узбекского гроссмейстера, за исключением умчавшегося куда-то коня, сгрудились в правом углу. Слон неловко зажат между королем и той самой парой обездвиженных наглой пешкой Сарина ладей. Ферзь мается сбоку… Вообще, непонятно что делать. Еще и времени на часах мало — меньше десяти минут, а у оппонента, известного как отчаянный блицер, его уйма… «Я почти проиграл»,— признавался потом Якуббоев.

На 37-м ходу он перетащил пешку c g2 на g3, чуть раскрывая собственного короля и приближаясь к ушедшему далеко вперед королю черному. Надо же было дать воздуха своим бойцам. И в принципе создать хоть какую-то контригру.

Нодирбек Якуббоев, конечно, не догадывался, что произойдет дальше. А Нихал Сарин, практически не задумавшись, метнул своего стоявшего перед ферзем коня с d6 на f5, полагая, видимо, что и пешку атакует, и короля защищает, и сильнейшей фигуре открывает диагональ.

Неплохой же ход. Но это был зевок. Зевок для такого уровня страшный.

Хотя, чтобы доказать, что это именно зевок, от Якуббоева требовалось в цейтноте найти один-единственный все решавший ход. Ход не просто не очевидный, а, можно сказать, парадоксальный. Кто-то из комментаторов даже назвал его «ходом года». Якуббоев его нашел, вклинив того самого оторвавшегося от стада коня перед двумя ладьями. На убой. Его никто не прикрывал. Просто жертва, от которой отказаться никак нельзя, потому что конь поставил «вилку» на ферзя и короля.

Забирая его, этого «троянского коня», ладьей, Сарин осознал, куда влип. Пешка на g3 сейчас, взяв соседку, поставит шах королю. А открытая для ферзя диагональ обернется катастрофой. Потому что по ней стреляет и белый ферзь. Он благодаря шаху получит возможность расправиться с чужой королевой.

Потеряв ее, сопротивлялся Нихал Сарин недолго. Вряд ли всерьез надеялся, что сумеет устоять и удержать свою команду вровень с узбекской. Не удержал. Узбеки остались единственными, кому на самаркандской олимпиаде пока не доводилось терять очки. В балле от них китайцы с армянами. В двух — 11 сборных, включая индийскую и могучую американскую, третьего фаворита. Но до финиша турнира все же еще пять туров.

Алексей Доспехов