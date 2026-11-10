Гроссмейстеров взяли на быстрый контроль

Куда сложнее все в play-off. Там будут двухдневные матчи. И в первый, и во второй день оппонентам придется сразиться за доской семь раз: четырежды в блиц, дважды в рапид плюс разок в «быструю классику». Но верх возьмет не тот, у кого больше выигрышей. Дело в том, что все время придется держать в уме разную ценность партий. У блиц-партий она минимальная. Победа в них дает очко (ничья всегда вдвое дешевле победы). Победа в рапид куда дороже — четыре очка. Но есть еще «быстрая классика». Так вот, выиграв партию с этим контролем, шахматист заработает аж восемь баллов. Иными словами, «быстрой классикой» можно наверстать даже кажущееся гигантским отставание. И к этой специфике надо будет, вероятно, адаптироваться и прикидывающим расклады болельщикам, и самим шахматистам.