Гроссмейстеров взяли на быстрый контроль
В Будапеште начался первый чемпионат по «шахматному многоборью»
В Будапеште открылся пилотный турнир нового шахматного проекта — Total Chess World Championship. Каждый год в нем будет разыгрываться официальное звание чемпиона мира по «шахматному многоборью», в которое включены разновидности контроля времени быстрее классического. Будапештское состязание помимо необычного для вида, очень похожего на футбольный формата и еще более необычной системы начисления очков привлекает составом участников. Если не считать Гукеша Доммараджу и Жавохира Синдарова, которым совсем скоро предстоит биться в матче за «традиционный» чемпионский титул, в нем почти все сильнейшие игроки мира. Среди них нашлось место и двум россиянам — Яну Непомнящему и Владиславу Артемьеву.
Состязание, открывшееся однодневным блиц-турниром с целью определить состав групп на первом его этапе,— начало очень свежей во всех смыслах для шахмат истории. Проект Total Chess World Championship, придуманный компанией Norway Chess, был анонсирован в прошлом году. С 2027-го он будет представлять собой серию из четырех турниров с призовым фондом $2,7 млн, огромным по шахматным меркам. Пилотный релиз решили сделать куда более компактным — из одного состязания для 24 шахматистов. А самое важное, что Международная шахматная федерация (FIDE), раньше упорно не желавшая расширять линейку своих титулов, согласилась, чтобы победителю серии присуждалось звание ее официального чемпиона мира.
Лучшим этот чемпион будет не в каком-то конкретном шахматном жанре, а в «шахматном многоборье». Ну, или как выразился выдающийся индийский гроссмейстер, вице-президент FIDE Вишванатан Ананд, в «шахматном триатлоне», потому что в Total Chess применяются три разновидности контроля времени жестче классического. Это — блиц, быстрые шахматы, а также «быстрая классика», недавно изобретенный формат, который заметно ускорен по сравнению с классическим, предполагающим, как правило, два часа на 40 ходов, затем один час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии (в «ускоренном» на партию игроку дается 45 минут с добавлением 30 секунд за сделанный ход), но все же предусматривает возможность длительного анализа ключевых решений.
Того, кто выиграет будапештский турнир, еще, строго говоря, нельзя будет считать полноценным чемпионом мира. Это все же «пилот» с немного неопределенным статусом. Но интерес в шахматном мире к этому состязанию чрезвычайно высок по двум очевидным причинам.
Первая — это необычный для шахмат с их приверженностью к консервативным подходам формат и еще более необычная система начисления очков. Формат жутко похож на такой, который применяется в различных международных футбольных турнирах. Сначала — групповой этап, на котором используется только та самая «быстрая классика». Групп в общей сложности четыре, а борьбу за награды продолжат те, кто займут в них первые места.
Что касается системы начисления очков, то тут все еще любопытнее. На групповом этапе победа — тоже как в футболе — будет стоить не привычный для шахматной «классики» балл, а сразу три (ничья оценивается не вдвое, а втрое дешевле). Но это еще цветочки. В конце концов, такое в шахматах уже неоднократно видели на некоторых супертурнирах. Их организаторы считали, что, повышая вес победы, стимулируют соперников к риску.
Куда сложнее все в play-off. Там будут двухдневные матчи. И в первый, и во второй день оппонентам придется сразиться за доской семь раз: четырежды в блиц, дважды в рапид плюс разок в «быструю классику». Но верх возьмет не тот, у кого больше выигрышей. Дело в том, что все время придется держать в уме разную ценность партий. У блиц-партий она минимальная. Победа в них дает очко (ничья всегда вдвое дешевле победы). Победа в рапид куда дороже — четыре очка. Но есть еще «быстрая классика». Так вот, выиграв партию с этим контролем, шахматист заработает аж восемь баллов. Иными словами, «быстрой классикой» можно наверстать даже кажущееся гигантским отставание. И к этой специфике надо будет, вероятно, адаптироваться и прикидывающим расклады болельщикам, и самим шахматистам.
Вторая причина — состав турнира. А он одновременно и исключительно мощный, и исключительно, скажем так, пестрый.
В нем практически все сильнейшие гроссмейстеры мира, включая первый номер рейтинга норвежца Магнуса Карлсена, давно потерявшего интерес к патриархальной, на его взгляд, «классике», и других суперзвезд — американцев Фабиано Каруану с Левоном Ароняном и Уэсли Со, индийцев Рамешбабу Прагнанандху с Арджуном Эригайси, узбека Нодирбека Абдусатторова, голландца Аниша Гири, француза Алирезу Фирузджу, немца Винцента Каймера и в последнее время нечасто получающего приглашения на состязания высочайшего уровня россиянина Яна Непомнящего.
Он известен в том числе своей универсальностью. По сути, для полного счастья не хватает всего трех персонажей. Не будет в Будапеште предпочитающего стриминг профессиональным шахматам американца Хикару Накамуры, второго номера рейтинга FIDE, да индийца Гукеша Доммараджу с узбеком Жавохиром Синдаровым. В их случае не повезло с таймингом. Гукеш Доммараджу и Жавохир Синдаров в конце месяца отправятся в Женеву, чтобы биться в матче за звание «классического» чемпиона мира.
Пестроту обеспечивают некоторые участники формально без внушительного бэкграунда, но с симпатичным стилем и умением играть именно быстро. Это, скажем, стремительно взлетевшая в элиту в женских шахматах Рамешбабу Вайшали, сестра Рамешбабу Прагнанандхи, или еще один российский гроссмейстер Владислав Артемьев. Он как раз известен тем, что в рапиде и блице чувствует себя как рыба в воде.