Бывший министр спорта России Колобков избран вице-президентом FIDE

Бывший министр спорта России Павел Колобков избран на пост вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE). О назначении объявили на Генеральной ассамблее организации, которая проходит в Самарканде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Колобков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Павел Колобков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Кандидатуру господина Колобкова поддержали 78 делегатов. Сам он оценил такое решение FIDE как поддержку России и российских шахматистов. «По сути, это оценка вклада России в мировые шахматы. Для меня это очень важно»,— сказал Павел Колобков ТАСС.

Павел Колобков был главой Минспорта с 2016 по 2020 год. В том же году вошел в состав правления ПАО «Газпром нефть». Он олимпийский чемпион 2000 года в фехтовании на шпагах, а также бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр.

26 сентября новым президентом FIDE стал Тимур Турлов — основатель холдинга Freedom Holding Corp. В его поддержку проголосовали 110 делегатов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Свой в доски».