Друзья познаются в FIDE

Выборы президента Международной шахматной федерации (FIDE), которые состоятся в субботу, 26 сентября, в Самарканде, могут стать самыми увлекательными в истории одной из крупнейших спортивных структур. Шансом занять пост, который покинул попавший под санкции Евросоюза Аркадий Дворкович, попробуют воспользоваться три кандидата, еще недавно с большой спортивной политикой никак не ассоциировавшиеся. Это два немецких бизнесмена — Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанский предприниматель Тимур Турлов. Господина Турлова, компания которого Freedom Holding Corp. является одним из ключевых партнеров FIDE, проще всего принять за фаворита президентской гонки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У кандидатов на пост президента FIDE Тимура Турлова, Вадима Розенштейна и Яна Хенрика Бюттнера (на фото) похожий бэкграунд: все стали заметными фигурами в шахматном бизнесе и шахматной политике совсем недавно

Фото: Lennart Ootes / FIDE У кандидатов на пост президента FIDE Тимура Турлова, Вадима Розенштейна и Яна Хенрика Бюттнера (на фото) похожий бэкграунд: все стали заметными фигурами в шахматном бизнесе и шахматной политике совсем недавно

Фото: Lennart Ootes / FIDE

В субботу Генеральная ассамблея, высший орган Международной шахматной федерации, структуры-гиганта, объединяющей 204 страны, выберет в Самарканде президента — всего лишь восьмого за свою насчитывающую уже более ста лет историю. Прежний президент — занимавший ключевой пост с 2018 года бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович — приостановил свои полномочия и отказался от участия в президентской кампании после того как очутился в санкционном списке Евросоюза. А его сход с дистанции превратил самаркандские выборы в чрезвычайно увлекательный аттракцион в первую очередь для тех, кто любит интригу и сложные расклады.

Настолько сложных выборов в FIDE не было, видимо, с середины 1990-х. Тогда она переживала глубочайший кризис, настоящий раскол, выкинувший из президентского кресла Флоренсио Кампоманеса и усадивший в него взявшегося буквально из ниоткуда Кирсана Илюмжинова. Господин Илюмжинов, который в конце концов превратился из выскочки в по сути безальтернативного шахматного лидера и который, как и Аркадий Дворкович, расстался с FIDE из-за санкций — только американских, собирался, кстати, после того как они были сняты, баллотироваться, но также внезапно от намерения отказался, хотя явно собрал бы немало голосов, учитывая популярность. Впрочем, и без него с прогнозами надо быть очень острожным.

Все дело в том, что на освободившийся пост претендуют три человека, ни про одного из которых профессиональное сообщество еще недавно ничего не знало.

Все — и совсем молодые (им нет и 40) Тимур Турлов с Вадимом Розенштейном, и представляющий поколение постарше 62-летний Ян Хенрик Бюттнер — ворвались в шахматный бизнес и шахматную политику уже в текущем десятилетии. Господин Розенштейн — проектом WR Chess, проводящим в том числе довольно крупные турниры.

Господин Бюттнер — запуском вместе с первым номером мирового рейтинга Магнусом Карлсеном серии Freestyle Chess Grand Slam Tour по так называемым шахматам Фишера и короткой, но бурной прошлогодней войной с FIDE за ее статус, завершившейся миром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Розенштейн

Фото: Rafal Oleksiewicz / FIDE Вадим Розенштейн

Фото: Rafal Oleksiewicz / FIDE

Господин Турлов — тесным сотрудничеством основанной им корпорации с международной федерацией. Свежайшая его глава родилась буквально неделю назад, когда Freedom Holding Corp. получила статус генерального партнера матча за титул чемпиона мира между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым, который пройдет в конце года в Женеве. Но именно на «супертяжеловеса» без каких-либо оговорок, такого, какими были Кирсан Илюмжинов и Аркадий Дворкович, никто из них не тянет в силу бэкграунда. В этом смысле они примерно на равных, невозможно определить, у кого он ярче.

Зато вроде бы легче определить, кто из кандидатов «удобен» России, лишающейся той роли в шахматах, которая ей принадлежала три десятилетия с лишним.

Тимур Турлов родился в Москве, а гражданином Казахстана стал в 2022 году, чуть позже возглавив местную шахматную федерацию. И главное, первоначально, до истории с санкционным списком Евросоюза, он шел на выборы в связке с Аркадием Дворковичем, как потенциальный вице-президент, рассчитывавший сосредоточиться на развитии профильного «цифрового» сегмента. Но его риторика по «российскому вопросу» во время предвыборной кампании ничем не отличалась от риторики немецких оппонентов, тоже призывавших «дистанцироваться» от геополитики.

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Более того, по ходу нее господин Турлов отметился реверансом украинской стороне, призвав увеличить ее вес при принятии важнейших для шахмат решений, а еще твердо заявил, что будет уважать вердикты Спортивного арбитражного суда (CAS). Это как раз из-за удовлетворившего жалобу Украины CAS Федерацию шахмат России (ФШР) временно лишили членства в FIDE, а российские сборные не пустили на проходящую в Самарканде Всемирную шахматную олимпиаду.

В любом случае презентовать Тимура Турлова как фаворита выборов немножко проще, чем остальных.

Точно «свой» в FIDE — совместная деятельность, спонсорство, Вишванатан Ананд, 15-й чемпион мира, исполняющий обязанности президента после ухода Аркадия Дворковича, в связке как потенциальный вице-президент, плюс финансовые возможности, позволяющие на дебатах на Chess.com без колебаний пообещать сразу же после победы открыть фонд на $6 млн для инвестиций в шахматы.

Илья Мерензон, глава компании World Chess, входящей в число крупнейших игроков на шахматном рынке, в разговоре с “Ъ” в целом согласился с этим тезисом, заметив, что «для консервативной, не любящей риск аудитории, такой как делегаты Генеральной ассамблеи, Турлов выглядит, по ощущениям, более надежным и понятным кандидатом, удовлетворяющим запрос и на стабильность, и на свежий ветер перемен». Однако, по мнению эксперта, выборы остаются «конкурентными, полными нюансов, а их итог едва ли кто-то возьмется предсказать».

Алексей Доспехов