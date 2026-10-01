Генпрокуратура подала иск к президенту FIDE Тимуру Турлову и Freedom Holding

Генпрокуратура России подала иск к финансовой группе Freedom Holding и ее основателю, президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову. Документ поступил в Тверской районный суд Москвы 24 сентября, обратил внимание РБК.

Ответчиками по делу проходят «Фридом Холдинг Корп.», «Фридом финанс Европа Лтд.», «В-Эмпирикал Холдинг Корп.». Также в их числе — Аркадий Щукин, которого казахстанские СМИ называли руководителем W-Empirical Holding Corp и партнером господина Турлова. Источник «КазТАГ» рассказывал, что господин Щукин был сотрудником Freedom с 2018 года и работал в Москве. Подробности претензий Генпрокуратуры неизвестны, компания официально не комментировала иск.

«Холдинг не понимает сути иска и его корректности. Компания не ведет деятельность на территории РФ и активов в России не имеет»,— сказали в пресс-службе Freedom Holding.

Тимуру Турлову 38 лет, он уроженец Москвы. Бизнесмен в 2008 году основал Freedom Holding, специализирующуюся на оказании финансовых услуг, с капитализацией почти $11 млрд. В 2022 году бизнесмен отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана. Его состояние Forbes Kazakhstan оценил в $5,2 млрд. В 2023 году Турлов возглавил федерацию шахмат Казахстана, в 2024-м стал президентом Международной федерации школьных шахмат. В сентябре 2026 года он был избран президентом FIDE.