Генпрокуратура подала иск к президенту FIDE Тимуру Турлову и Freedom Holding
Генпрокуратура России подала иск к финансовой группе Freedom Holding и ее основателю, президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову. Документ поступил в Тверской районный суд Москвы 24 сентября, обратил внимание РБК.
Ответчиками по делу проходят «Фридом Холдинг Корп.», «Фридом финанс Европа Лтд.», «В-Эмпирикал Холдинг Корп.». Также в их числе — Аркадий Щукин, которого казахстанские СМИ называли руководителем W-Empirical Holding Corp и партнером господина Турлова. Источник «КазТАГ» рассказывал, что господин Щукин был сотрудником Freedom с 2018 года и работал в Москве. Подробности претензий Генпрокуратуры неизвестны, компания официально не комментировала иск.
«Холдинг не понимает сути иска и его корректности. Компания не ведет деятельность на территории РФ и активов в России не имеет»,— сказали в пресс-службе Freedom Holding.
Тимуру Турлову 38 лет, он уроженец Москвы. Бизнесмен в 2008 году основал Freedom Holding, специализирующуюся на оказании финансовых услуг, с капитализацией почти $11 млрд. В 2022 году бизнесмен отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана. Его состояние Forbes Kazakhstan оценил в $5,2 млрд. В 2023 году Турлов возглавил федерацию шахмат Казахстана, в 2024-м стал президентом Международной федерации школьных шахмат. В сентябре 2026 года он был избран президентом FIDE.
Freedom Holding ранее работал в России через дочернюю структуру «Фридом Финанс», имевшую офисы брокерского и банковского обслуживания в 34 городах. В октябре 2022 года холдинг сообщал о полном выходе из российского бизнеса.
У Тимура Турлова была и отдельная судебная предыстория в России: в марте 2024 года Агентство по страхованию вкладов потребовало взыскать с него €18,9 млн и $2 млн. АСВ связывало эти требования с предполагаемой причастностью господина Турлова к выводу средств банка «Ассоциация», лишенного лицензии в 2019 году.