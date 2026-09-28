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Одиннадцатилетняя Бодхана Сиванандан стала самой молодой женщиной-гроссмейстером

На Шахматной олимпиаде в Узбекистане одиннадцатилетняя Бодхана Сиванандан из Великобритании стала самой молодой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера. Она участвовала в Шахматной олимпиаде в Самарканде в составе английской команды и набрала восемь очков в одиннадцати партиях.

Бодхана Сиванандан

Бодхана Сиванандан

Фото: John Saunders / Flickr

Бодхана Сиванандан

Фото: John Saunders / Flickr

Бодхана Сиванандан родилась в 2015 году в Лондоне. Ее родители переехали в Великобританию из Индии. Как пишет The Times, она научилась играть в шахматы самостоятельно по видео на YouTube, а с 2022 года начала участвовать в международных шахматных соревнованиях.

Яна Рождественская

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