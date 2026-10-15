В FIDE обошлось без экстремизма

Тимур Турлов родился и вырос в Москве, в России начал заниматься брокерским бизнесом и инвестициями. После начала СВО продал свои активы в РФ заместителю гендиректора и члену совета директоров «Фридом Финанс» Максиму Повалишину (сейчас они работают под брендами «Цифра банк» и «Цифра брокер»), а сам отказался от российского гражданства, получив казахское.