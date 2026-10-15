В FIDE обошлось без экстремизма
Российский надзор отозвал иск к президенту Международной шахматной федерации Тимуру Турлову
Генпрокуратура России 15 октября отказалась от административного иска к Freedom Holding и ее основателю, президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову. Изначально надзор добивался признания их экстремистами с запретом деятельности в России и конфискацией российских активов.
В четверг Тверской райсуд Москвы должен был приступить к рассмотрению административного иска к Freedom Holding, основателю холдинга Тимуру Турлову, его партнеру Аркадию Щукину и ряду других ответчиков.
Как сообщал “Ъ”, надзор заподозрил их в финансировании украинской армии. В СМИ эти пожертвования, измеряемые миллионами долларов, называли «гуманитарными» — деньги якобы тратились на продовольствие, медикаменты и автомобили. Однако спецслужбы предоставили авторам иска данные, что деньги могли направляться и на программы ВСУ.
15 октября в Тверском суде было назначено собеседование сторон, однако в тот же день в него поступило заявление об отказе от исковых требований, подписанное заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым. Мотивы данного решения в документе не назывались.
По данным источников “Ъ”, власти Казахстана могли направить в РФ пояснения, связанные с вызвавшими вопросы платежами, которые, очевидно, устроили все стороны разбирательства.
«Холдинг осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с международным законодательством, законодательством стран присутствия, а также стандартами комплаенса. Freedom Holding Corp. и входящие в его состав компании не осуществляют деятельность на территории Российской Федерации»,— сообщил “Ъ” представитель бывшего ответчика.
Тимур Турлов родился и вырос в Москве, в России начал заниматься брокерским бизнесом и инвестициями. После начала СВО продал свои активы в РФ заместителю гендиректора и члену совета директоров «Фридом Финанс» Максиму Повалишину (сейчас они работают под брендами «Цифра банк» и «Цифра брокер»), а сам отказался от российского гражданства, получив казахское.
Активы Freedom Holding весной 2026 года оценивались в $13 млрд, а прибыль превышала $153 млн. 26 сентября этого года Тимур Турлов был избран президентом FIDE, сменив на посту бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.