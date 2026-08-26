Шахматным многоборцам придумали футбольный формат

Два российских шахматиста — Ян Непомнящий и Владислав Артемьев — получили шанс побороться за награды нового мирового первенства по шахматам. Они попали в состав участников дебютного розыгрыша Total Chess World Championship — чемпионата по шахматному «многоборью», определяющего лучшего в партиях с более жестким, чем классический, контролем времени. Формат пилотного турнира выглядит непривычным для вида. Он больше похож на традиционный для футбола: с групповыми этапами и play-off.

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Международная шахматная федерация (FIDE) обнародовала имена 18 участников турнира Total Chess World Championship, который откроется 10 ноября в Будапеште. В общей сложности их будет 24. Оставшиеся шесть путевок FIDE распределит в сентябре.

Речь идет о соревновании очень высокого статуса с официальным, то есть признанным головной структурой, титулом чемпиона мира на кону. Проект Total Chess World Championship, придуманный компанией Norway Chess, был анонсирован в прошлом году. С 2027-го он будет представлять собой серию из четырех турниров с призовым фондом $2,7 млн, огромным по шахматным меркам. Пилотный вариант решили сделать куда более компактным — из одного состязания.

В Total Chess World Championship будет разыгрываться звание лучшего шахматиста-«многоборца», специализирующегося на жестком контроле времени.

Это — блиц, быстрые шахматы, а также «быстрая классика», недавно изобретенный формат, который заметно жестче классического, предполагающего, как правило, 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии (в «ускоренном» на партию игроку дается 45 минут с добавлением 30 секунд за сделанный ход), но все же предусматривающий возможность длительного анализа ключевых решений.

Возможность побороться за награды первого чемпионата получили два отечественных шахматиста — Ян Непомнящий и Владислав Артемьев. Непомнящий — один из самых успешных гроссмейстеров нынешнего десятилетия. Он дважды подряд, в 2021 и 2023 годах, играл в матчах за «классический» чемпионский титул, оба раза в них уступив — норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню. После начала специальной военной операции на Украине Непомнящего, как и остальных российских гроссмейстеров, вынужденных выступать в нейтральном статусе, стали гораздо реже приглашать на топовые соревнования, и он упал с позиций рядом с верхушкой рейтинга FIDE уже на 24-ю.

Владислав Артемьев в нем еще ниже — в середине седьмого десятка. Но он как раз известен как отличный специалист по жесткому контролю. Артемьев в своей карьере дважды становился призером проводимых FIDE отдельных чемпионатов мира по рапиду и блицу.

В целом в списке участников Total Chess World Championship не обнаружилось никаких сюрпризов. В нем восемь шахматистов из первой десятки рейтинга, включая давным-давно никому не отдающего верхнюю строчку Магнуса Карлсена.

Считается, что во многом ради норвежца, давно потерявшего интерес к «классике», и был затеян весь проект. Соперничать с ним будут такие звезды, как американец Фабиано Каруана, индийцы Арджун Эригайси и Рамешбабу Прагнанандха, немец Винсент Каймер, узбек Нодирбек Абдусатторов, француз Алиреза Фируздзжа. А отсутствие трех знаменитостей вполне объяснимо. Американец Хикару Накамура был чуть ли не главным критиком «многоборья», охарактеризовав его как «чушь». А индийскому и узбекскому гроссмейстерам Гукешу Доммараджу и Жавохиру Синдарову вскоре после завершения Total Chess World Championship предстоит биться в Женеве в матче за «классический» титул. Им владеет индиец.

Зато сюрпризом можно считать схему турнира. Она совершенно непривычная для шахмат, поскольку включает в себя никогда не применявшийся в них на высочайшем уровне групповой этап, на котором участники будут разбиты на четыре шестерки. В этом смысле шахматный чемпионат похож на футбольный. Лишь победителям шестерок достанется возможность драться за награды в play-off. В нем в полуфинальной и финальной стадиях будут играться партии со всеми тремя контролями — четыре в блиц, две в рапид, одна в «быструю классику». Причем иметь они будут разный вес. Выигрыш в блиц стоит всего очко, в рапид — два, а в «быструю классику» — восемь.

Алексей Доспехов