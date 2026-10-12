В FIDE хотят сократить контроль времени в классических шахматах
12.10.2026, 19:37
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала изменения в правилах контроля времени на турнирах по классическим шахматам. Об этом сообщается на сайте организации.
Авторами инициативы выступили представители Исландской федерации шахмат. Согласно резолюции, использование контроля 60 минут плюс 30 секунд (60+30) на ход больше не потребует специального одобрения. Также в некоторых случаях будет разрешено использовать контроль 45+30. Ранее минимальный контроль времени на турнирах по классическим шахматам составлял 90+30. Отмечается, что нововведения должен одобрить Совет FIDE.
Кроме того, в релизе FIDE сказано, что на соревнованиях, на которых присваивают титулы и разряды, сохранятся ограничения на проведение не более двух партий в день и на выполнение не более одной нормы при сокращенном контроле времени. На рейтинговых турнирах будет действовать лимит — 12 часов игры в день, в пределах которого может быть сыграно более двух партий.