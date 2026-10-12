В FIDE хотят сократить контроль времени в классических шахматах

Кроме того, в релизе FIDE сказано, что на соревнованиях, на которых присваивают титулы и разряды, сохранятся ограничения на проведение не более двух партий в день и на выполнение не более одной нормы при сокращенном контроле времени. На рейтинговых турнирах будет действовать лимит — 12 часов игры в день, в пределах которого может быть сыграно более двух партий.