FIDE дисквалифицировала шахматиста за спрятанный в ботинке телефон

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) на два года дисквалифицировала за читинг словенского шахматиста Тита Ловрича. Во время турнира в Любляне в его ботинке нашли мобильный телефон с открытым шахматным приложением и загруженной позицией только что завершившейся партии.

Инцидент произошел весной 2025 года. В декабре комиссия по этике и дисциплине получила жалобу от комиссии по честной игре. Двухлетняя дисквалификация игроку 2008 года рождения вступила в силу 9 апреля — именно тогда было вынесено решение, опубликованное лишь несколько месяцев спустя.

При вынесении вердикта комиссия по этике и дисциплине FIDE нашла ряд смягчающих обстоятельств: это было первое нарушение Тита Ловрича, на момент его совершения игрок был несовершеннолетним, у него отсутствовал официальный титул, был ограниченный опыт и относительно низкий рейтинг (менее 1800 пунктов в классических шахматах, около 1500 пунктов в рапиде и блице). В качестве отягчающего обстоятельства был учтен отказ Ловрича и его матери Андреи Копорич от сотрудничества ответчика в ходе разбирательства.

Арнольд Кабанов