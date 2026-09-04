Кандидаты вспомнили о России

Кампания перед очередными выборами президента Международной шахматной федерации (FIDE), которые состоятся в конце сентября в Самарканде, получается чрезвычайно жаркой и скандальной. Жалобы, ставящие под сомнение легитимность участия в них соперников, подали все три кандидата — и немецкие предприниматели Вадим Розенштейн с Яном Хенриком Бюттнером, и предприниматель казахстанский Тимур Турлов. Именно господин Турлов, фактически вышедший на замену попавшему под санкции Евросоюза главе FIDE Аркадию Дворковичу, оказался основной мишенью атак. Претензии у конкурентов, готовых обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), вызвали в том числе слишком прочные, по их версии, связи бизнесмена с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

FIDE подтвердила Chess.com, крупнейшей в шахматах интернет-платформе, что в течение последнего месяца получила жалобы на оппонентов от всех трех кандидатов на должность президента структуры.

Выборы главы FIDE состоятся 26 сентября в Самарканде. После них федерацию возглавит новый президент. Занимавший эту должность с 2018 года россиянин Аркадий Дворкович в июле расстался с ней, попав под санкции Евросоюза. На пост претендуют два немецких предпринимателя — Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер, а также казахстанский бизнесмен Тимур Турлов. Сама кампания уже получилась уникальной по остроте даже по стандартам FIDE, в которой попытки испортить имидж сопернику давно стали традицией.

Основной мишенью атак, как и ожидалось, оказался основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. Он выдвинулся позже конкурентов, по сути выйдя на замену Аркадию Дворковичу.

Первоначально он фигурировал в так называемом тикете — списке команды — господина Дворковича, собиравшегося избраться на очередной четырехлетний срок, в качестве будущего вице-президента. На него пожаловались и Ян Хенрик Бюттнер, и Вадим Розенштейн. Более того, оба пригрозили, что в случае бездействия FIDE обратятся в CAS с целью заблокировать участие господина Турлова в выборах.

Претензий к нему у господ Бюттнера и Розенштейна много. Часть из них связана с подозрениями насчет того, что Тимур Турлов, руководящий Международной федерацией школьных шахмат и реализующий совместные с головной структурой проекты, воспринимается многими как «кандидат от FIDE».

Ян Хенрик Бюттнер в письме к членам Совета FIDE утверждал, что его команда получила «множество надежных доказательств» того, что по ходу своей избирательной кампании господин Турлов «активно» пользовался помощью сотрудников федерации. В частности, они якобы устраивали для него встречи с делегатами Генеральной ассамблеи.

Кроме того, в документе содержится предположение, что на кампанию Тимура Турлова — международные поездки, размещение в гостиницах — расходовались средства из бюджета FIDE, что запрещено ее регламентом. Господин Бюттнер также отмечал, что Freedom Holding входит в число ключевых спонсоров федерации. Следовательно, налицо «конфликт интересов».

Центральное место в списке обвинений в адрес господина Турлова, который родился в Москве, а гражданство Казахстана, куда переехал в 2010-е, приобрел только четыре года назад, занимает «российский фактор».

По мнению, Яна Хенрика Бюттнера и Вадима Розенштейна, это ставит под сомнение саму легитимность регистрации соперника в качества кандидата.

Претензии господина Розенштейна более детализированы. В своей жалобе он, например, привел фото российского загранпаспорта Тимура Турлова: срок действия документа, выданного в 2018 году, истекает в 2028-м. На этом основании Вадим Розенштейн сделал вывод, что господин Турлов не утратил российское гражданство, хотя на выборы идет как представитель Казахстана.

Помимо этого, господин Розенштейн напомнил, что с октября 2022 года господин Турлов находится под украинскими санкциями. На его взгляд, FIDE так и не выяснила, несут ли они для нее какие-либо «коммерческие и репутационные» риски. Еще Вадим Розенштейн сослался на сообщения о том, что банк Hamburger Sparkasse прекратил сотрудничество с ChessBase, популярным шахматным интернет-ресурсом, после того как его в этом году приобрел Тимур Турлов, давая понять, что опасается: с подобными проблемами может столкнуться и шахматная федерация.

Команда господина Турлова довольно подробно ответила на каждый пункт обвинений, назвав их «совершенно необоснованными». Насчет российского гражданство она пояснила, что Тимур Турлов отказался от него в сентябре 2022 года. При этом сам господин Турлов отправил жалобу на Вадима Розенштейна, обвинив его в клевете и нарушении электорального регламента. Он считает, что тот начал предвыборную кампанию вопреки ему не летом, а еще в марте, проведя серию агитационных мероприятий. По правилам FIDE, окончательное решение о допуске кандидатов до выборов должно быть принято не позднее чем за 15 дней до них, то есть до 11 сентября.

Алексей Доспехов