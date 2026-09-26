Свой в доски

Международную шахматную федерацию (FIDE) возглавил один из самых неожиданных и интригующих президентов в ее истории. Основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, занявшийся спортивной политикой лишь несколько лет назад, первоначально выдвигался на состоявшиеся в Самарканде выборы на вице-президентскую должность, но заменил попавшего под санкции Евросоюза Аркадия Дворковича и довольно убедительно выиграл голосование. Его приоритетами на новом посту станут повышение финансовой устойчивости шахмат в том числе благодаря увеличению инвестиций в них, а также «цифровизация» вида.

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Тимур Турлов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Самарканде состоялись выборы нового президента Международной шахматной федерации. Прежний — занимавший этот пост с 2018 года бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович — был вынужден отказаться от участия в них, очутившись в конце июля в санкционном списке Евросоюза. В его отсутствие на пост претендовали два немецких предпринимателя — Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер, а также предприниматель казахстанский — Тимур Турлов. Именно господину Турлову досталась победа. Она, учитывая, что все эксперты отмечали как никогда сложный предвыборный расклад, отсутствие явного фаворита, получилась довольно убедительной. Тимур Турлов в первом туре набрал 96 голосов против 76 у Вадима Розенштейна и 20 у Яна Хенрика Бюттнера. Для того чтобы уже в этом раунде одержать победу, набрав более половины от максимально возможного числа, ему не хватило всего трех. Во второй тур господин Турлов вышел вместе с господином Розейнштейном и одолел его с еще более весомым преимуществом, чем в предыдущем,— 110 голосов против 85. Преимущество сложилось во многом благодаря аутсайдеру. Ян Хенрик Бюттнер, как ни странно, призвал своих сторонников поддержать не соотечественника, а казахстанского кандидата.

Президентами FIDE, входящей в список крупнейших спортивных структур, уже становились неординарные с точки зрения биографии персоны. Но господин Турлов даже в этом списке, который насчитывает всего восемь фамилий, будет выделяться.

Во-первых, он точно самый богатый среди всех, кому когда-либо доставалась президентская должность.

Тимур Турлов — основатель Freedom Holding, специализирующейся на оказании финансовых услуг компании-гиганта с капитализацией почти $11 млрд, чье состояние Forbes оценил в $7,4 млрд.

Во-вторых, господин Турлов — один из самых неожиданных президентов. Ему всего 38, а в спортивную политику бизнесмен стремительно ворвался лишь в текущем десятилетии. В 2023 году он возглавил Федерацию шахмат Казахстана, которая при нем развила активность в области проведения топовых соревнований, приняв уже около двух десятков. Сам Тимур Турлов стал руководителем Международной ассоциации школьных шахмат, курируя давно являющееся исключительно важным для FIDE направление, а Freedom Holding превратился в исключительного по важности спонсора FIDE. Эта компания, например, получила статус генерального партнера матча за титул чемпиона мира между индийцем Гукешем Доммараджу и узбеком Жавохиром Синдаровым: он пройдет в ноябре—декабре в Женеве.

Еще недавно казалось, что президентских амбиций у молодого миллиардера все-таки нет.

На самаркандские выборы он шел в связке с Аркадием Дворковичем — как будущий вице-президент, однако заменил его после истории с санкциями.

Причем в тандеме с ним как раз на вице-президентский пост избрался 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, чрезвычайно популярная в шахматной среде фигура. Это господин Ананд два месяца исполнял президентские обязанности после ухода из FIDE Аркадия Дворковича.

Во Freedom Finance Global “Ъ” рассказали о ключевых направлениях программы Тимура Турлова. Первое — это финансовая устойчивость национальных шахматных федераций. «Вне зависимости от размера» все они «будут получать равный доступ к услугам и программам развития». Господин Турлов также намерен внедрить в FIDE стандарты финансовой отчетности, применяемые публичными компаниями. Такой подход «позволит повысить прозрачность деятельности организации и укрепить доверие спонсоров и партнеров».

Еще одно направление программы Тимура Турлова — «цифровизация» шахмат.

Новый президент FIDE намерен создать «единую цифровую экосистему, которая объединит игроков и тренеров во всем мире, организаторов и национальные федерации».

Она будет включать «цифровой FIDE ID, образовательную платформу, базы данных и инструменты для проведения соревнований». Важным звеном этого процесса станет искусственный интеллект. Он будет использоваться для анализа партий, подготовки игроков и тренеров, для администрирования турниров, а также для борьбы с нарушениями.

Отдельное внимание Тимур Турлов будет уделять развитию женских шахмат. В его планах — увеличить финансирование женских соревнований в пять раз: со $100 тыс. до $500 тыс. Предполагается повысить долю женщин на руководящих позициях в FIDE как минимум до 35%.

Как особый пункт в программе господина Турлова выделено наращивание инвестиций в шахматы. «Чтобы добиться действительно масштабных результатов, нам нужно привлекать больше ресурсов и мыслить стратегически,— заявил он.— Я планирую увеличить объем инвестиций в FIDE до $7 млн и лично беру на себя гарантию исполнения финансовых обязательств». Часть этих средств будет направлена в «медиафонд, который позволит национальным федерациям укрепить свою репутацию и повысить узнаваемость среди глобальной аудитории шахмат». «Новые коммерческие партнерства, в свою очередь, помогут укрепить финансовую устойчивость FIDE. При этом FIDE не должна превращаться в бизнес. Моя долгосрочная цель — создать устойчивый фундамент для развития шахмат во всем мире и обеспечить федерациям возможности для роста на годы вперед»,— отметил Тимур Турлов.

Интригой остается его отношение к актуальному для шахмат «российскому вопросу». Отечественные спортсмены с 2022 года, после начала боевых действий на Украине, вынуждены играть на турнирах в нейтральном статусе и с серьезными ограничениями. А этим летом ситуация для них ухудшилась из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Он удовлетворил жалобу Федерации шахмат Украины, связанную с деятельностью Федерации шахмат России (ФШР) на «новых территориях» РФ. FIDE, реагируя на вердикт, приостановила членство ФШР, а сборные России не пустила на завершающуюся 27 сентября в Самарканде Всемирную шахматную олимпиаду, главное командное состязание в виде.

Источники “Ъ” в российских шахматных кругах не скрывали, что Тимур Турлов выглядит для них «предпочтительным кандидатом» хотя бы из-за бэкграунда. Он родился в Москве, казахстанское гражданство приобрел только в 2022 году, отказавшись от гражданства РФ, и всегда считался соратником Аркадия Дворковича. Но в своих предвыборных выступлениях «пророссийскую» риторику господин Турлов не использовал, подчеркнуто дистанцируясь от «геополитики», обещал строго следовать решениям CAS, а вовремя поддержавший его Ян Хенрик Бюттнер рассматривался скорее как «неудобный» для России кандидат, которого санкционный режим вполне устраивает.

Алексей Доспехов