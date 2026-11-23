Но на таком, как в Женеве, то есть выше некуда, уровне законы до сих пор худо-бедно действовали. До предыдущего — сингапурского двухлетней давности — матча, например, трудно было представить тинейджера, добирающегося до него. Гукеш Доммараджу в 18 не просто добрался, а взял титул. Но проигравшему индийскому вундеркинду битву поколений китайцу Дину Лижэню было все-таки за 30. А в женевском поединке встречаются ровесники, тинейджерами переставшие быть совсем недавно. Обоим в данный момент по 20. Жавохир Синдаров, правда, на излете поединка, 8 декабря, отметит очередной день рождения, но сути афиши это обстоятельство не меняет. Вот он, абсолютный триумф «компьютерной» генерации. Два ее представителя буквально за несколько лет проделали путь от детских турниров до заоблачной вершины, хотя бы пытаться покорить которую прежде могли только прошедшие проверку временем и срывами на подступах к ней гении.