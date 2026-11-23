Без сомнений в узбеке
В Женеве начинается матч за титул чемпиона мира между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым
Во вторник, 24 ноября, в Женеве стартует главный в шахматах поединок. Звание чемпиона мира разыграют два очень молодых гроссмейстера — завоевавший его два года назад индиец Гукеш Доммараджу и узбек Жавохир Синдаров. И это тот редчайший случай, когда человека, называющего фаворитом владельца титула, обязательно сочтут за фрондера. Все важнейшие факторы — в пользу претендента, в последние месяцы играющего по-королевски, в отличие от скисшего чемпиона.
Матч из 14 классических партий, который в случае, если по их итогам будет зафиксировано равенство, завершится тай-брейком в быстрые шахматы и блиц, в поисках подходящего ему места в бурной истории древней игры уже принято приравнивать к пограничному столбу, окончательно отделившему прежнюю эпоху от эпохи современной. Десятилетиями шахматы считались жанром, приветствующим зрелость, а в нынешнем веке с вторжением в подготовку компьютеров они вдруг принялись молодеть на глазах, превратив игроков студенческого, а то и школьного возраста, бьющих ветеранов, в явление вполне нормальное.
Но на таком, как в Женеве, то есть выше некуда, уровне законы до сих пор худо-бедно действовали. До предыдущего — сингапурского двухлетней давности — матча, например, трудно было представить тинейджера, добирающегося до него. Гукеш Доммараджу в 18 не просто добрался, а взял титул. Но проигравшему индийскому вундеркинду битву поколений китайцу Дину Лижэню было все-таки за 30. А в женевском поединке встречаются ровесники, тинейджерами переставшие быть совсем недавно. Обоим в данный момент по 20. Жавохир Синдаров, правда, на излете поединка, 8 декабря, отметит очередной день рождения, но сути афиши это обстоятельство не меняет. Вот он, абсолютный триумф «компьютерной» генерации. Два ее представителя буквально за несколько лет проделали путь от детских турниров до заоблачной вершины, хотя бы пытаться покорить которую прежде могли только прошедшие проверку временем и срывами на подступах к ней гении.
Хотя на самом деле есть у этого матча еще одна ничуть не менее интересная особенность. И она тоже выделяет его в шахматной истории. Относится эта особенность к раскладу.
Сам формат борьбы за чемпионское звание, предполагающий преодоление множества сложнейших барьеров, стабильность, вроде бы настаивает на том, что наличие чересчур очевидного фаворита в матче за титул — редкость. А если чересчур очевидным фаворитом является не его владелец, уже успевший по идее доказать право на лидерство, а тот, кто его оспаривает,— это вообще что-то немыслимое. Такого в шахматах никогда не было. Всегда находилось, за что зацепиться. В поисках причин полагать, что в Женеве титул сохранит хозяин, зацепок, как ни странно, вообще никаких. Куда ни посмотри — все за Жавохира Синдарова.
Обычно, сравнивая соперников, обращают внимание на их рейтинг. У Синдарова он на 72 пункта выше — 2782 против 2710. Это в принципе огромная дистанция. Еще больше она впечатляет, если измерять разрыв позициями в классификации Международной шахматной федерации (FIDE): Синдаров — 4-й, а Гукеш Доммараджу — 26-й. Баллами силу шахматистов начали измерять в 1971 году, и за полвека с лишним не было такого, чтобы в чемпионских матчах игроков разделяли более чем два десятка рейтинговых строчек.
Но куда важнее, из чего разница сложилась. А сложилась она из предшествовавших матчу выступлений чемпиона и претендента. Гукеш Доммараджу 2026 года — это сплошные провалы. Он оказывался среди аутсайдеров на всех супертурнирах с классическим контролем, в которые заявлялся,— в Вейк-ан-Зе, Праге, Сент-Луисе. Он допускал грубые зевки. Он в принципе не был похож на чемпиона, вызывая лишь разговоры об оборотной, черной стороне своего раннего взлета: не справился с чемпионским давлением. И падал, падал, падал… Единственное светлое пятно в этой череде печальных казусов — сентябрьская Всемирная шахматная олимпиада в Самарканде. Там было поражение в заключительном туре, но до него семь побед и три ничьих. Правда, на четвертой доске, в основном в драках со слабаками.
Жавохир Синдаров 2026 года — это прорыв настолько эффектный, что и аналоги непросто подобрать.
Зимой — второе место в Вейк-ан-Зе. Весной — сумасшедшая игра на кандидатском турнире на Кипре, выявлявшем претендента, с шестью очками из семи возможных в первом круге. Так когда-то крушил мэтров на пути к званию великий Бобби Фишер. Осень — это семь баллов из десяти на «золотой» для узбекской команды Всемирной шахматной олимпиаде и первенство на представительном, в соперничестве с большинством звезд, турнире Clutch Chess Champions Showdown в Сент-Луисе. А еще — куча красивых партий для видеообзоров — с головокружительными атаками, жертвами. Изумление экспертов: надо же, воскресил вышедшую из моды Староиндийскую защиту!
В действительности, оценивая форму чемпиона и претендента, правильнее посчитать, на какой рейтинг они наиграли «внутри» конкретного года. У Синдарова это 2812 пункта, лучший показатель среди всех, королевский показатель. У Гукеша Доммараджу — 2655, что-то ужасно скромное, если не сказать стыдное. Таким образом, дистанция вырастает до 157 баллов, до пропасти. Chess.com с ее учетом даже устроил «симуляцию» возможных сценариев чемпионского матча на компьютере. В 83% вариантов уже в «классической» части верх взял Синдаров.
Если этого мало, то можно изучить личные встречи противников. В «классику» счет 2,5:0,5 очка в пользу Жавохира Синдарова — победы в 2018 и 2022 годах и ничья в Вейк-ан-Зе в январе 2026-го. А Гукеш Доммараджу справился с ним единственный раз на майском этапе Grand Chess Tour в Варшаве. В рапид. И там же уступил в двух партиях в блиц.
А если и этого отчего-то не хватает, то, пожалуйста, можно пробежаться по прогнозам гроссмейстеров, тех, кто постоянно следил за индийцем и узбеком. Львиная доля — за Жавохира Синдарова.
Разве что кто-то, как Хикару Накамура, Аниш Гири, Фаустино Оро или Магнус Карлсен, предполагает, что он выиграет убедительно, без вопросов, а кто-то, как Ян Непомнящий, Петр Свидлер или Фабиано Каруана, не сомневается, что борьба будет.
Фрондерство — это ставка без колебаний на Гукеша Доммараджу от 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, несмотря ни на что поддерживающего любимого ученика, и «50 на 50» от французов Алирезы Фирузджи с Максимом Вашье-Лагравом. Возможно, осторожничая, воскрешали в памяти ту самую единственную ничью, которой Гукеш Доммараджу добился в «классику» против Жавохира Синдарова — январскую в Вейк-ан-Зе. В той партии он был самим собой из 2024 года, шахматистом с рейтингом, вплотную приблизившимся к 2800. Играл черными изобретательно, не побоялся пожертвовать ферзя, дожимал узбека и наверняка дожал бы, если бы не цейтнот.
А скорее всего, они думают примерно о том же, о чем говорил Синдаров на пресс-конференции перед матчем. О том, что поединки за звание чемпиона мира — это такая особая, отдельная территория со своими законами. Это адское давление, адский регламент. Всем тут тяжело. Фаворитам, тем более без соответствующего опыта, тоже. В 2024 году Дин Лижэнь, который, добыв титул, скис приблизительно так же резко, как сейчас Гукеш Доммараджу, котировался, кстати, пониже индийца, но не дотянул до тай-брейка исключительно из-за зевка в 14-й, последней партии. Если бы не тот злосчастный размен, не исключено, нынче садился бы за доску в Женеве.