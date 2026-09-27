Узбекские шахматисты пережили немецкую победу

Очередным большим успехом Узбекистана в главной интеллектуальной игре стала победа сборной этой страны в мужском турнире домашней Всемирной шахматной олимпиады. Узбекская команда, допустившая на ней всего одну осечку, на очко опередила индийскую и немецкую, единственную, которой удалось доставить хозяевам серьезные неприятности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rafal Oleksiewicz / FIDE Фото: Rafal Oleksiewicz / FIDE

В Самарканде завершилась Всемирная шахматная олимпиада, главное в шахматах командное состязание. Наиболее ценный ее приз — золото мужского турнира — досталось сборной Узбекистана. Оно было для нее вторым — после того, что узбекские шахматисты добыли в 2022 году на позапрошлой олимпиаде в индийском Ченнае. И между этим двумя наградами есть принципиальная разница — прежде всего в их восприятии.

На узбекскую победу четырехлетней давности шахматный мир смотрел удивленными глазами. Считалось, что на олимпиадах опыт бойцов — качество слишком важное, чтобы можно было обходиться без него. А сборная Узбекистана первенствовала, собрав отряд вчерашних юниоров, еще толком не освоившихся в элите. Тогда эти имена — Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев — впервые прозвучали громко-громко.

Победу нынешнюю встретили гораздо спокойнее, как нечто почти само собой разумеющееся.

Олимпиада — домашняя, а в составе сборной-хозяйки все те же игроки, но — повзрослевшие и за прошедшее после ченнайского взлета время превратившиеся из исключительно талантливых и исключительно смелых юнцов в матерых гроссмейстеров с таким послужным списком, что даже как-то странно сомневаться в их амбициях и возможностях.

Нодирбек Абдусатторов — постоянный участник супертурниров, прочно закрепившийся в топ-десятке рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Жавохир Синдаров — герой текущего сезона, занявший весной первое место в кандидатском турнире на Кипре и получивший право в конце года биться за чемпионский титул с его обладателем, индийцем Гукешем Доммараджу.

В рейтинге он сейчас на три строчки выше формального лидера сборной Абдусатторова — четвертый. Нодирбек Якуббоев тоже выступал в кандидатском турнире, а пробиться в него жутко сложно. И Шамсиддин Вохидов с Мухиддином Мадаминовым — классные игроки. В иной крепкой команде им бы не пришлось делить четвертую доску — статус был бы куда престижнее.

Такой ровный состав в шахматах — огромная редкость. В этом смысле на равных с узбеками в Самарканде были разве что две сборные — американская и индийская.

К ним могла бы присоединиться и российская, но ее не пустили на третью подряд олимпиаду из-за санкций.

Узбекская команда с неудержимым Абдусатторовым, лучшим на олимпиаде среди всех шахматистов, игравших на первой доске, оправдывая представления о себе, по олимпийской дистанции прошла чрезвычайно ровно. А некоторые сомнения в ней возникли лишь однажды. Выиграв со старта турнира семь матчей подряд, в том числе у шедших ноздря в ноздрю с ними индийцев, уже, как казалось, застолбив золотые награды, узбеки в восьмом туре вдруг отступились на молодых и наглых немцах.

Интрига вернулась. Чтобы остаться на верхушке, необходимо было пройти без осечек оставшиеся три тура. Сборная Узбекистана с задачей справилась. В девятом дожала американцев, несмотря на высокий средний рейтинг — выше, чем у узбекских и индийских конкурентов, до подиума так и не добравшихся, в десятом разгромила армян, а в 11-м, заключительном, все-таки одолела упорно не желавших интригу портить украинцев. Все в этом противостоянии решилось на четвертой доске в поединке, в котором перед Мадаминовым не устоял Роман Дегтярев. Глубина состава узбекам помогла.

Преследователи до набравших 10 баллов хозяев не дотянулись.

Индийцы, триумфаторы предыдущей — 2024 года — Всемирной шахматной олимпиады, стали вторыми, немцы, тоже с 18 баллами, третьими, что по достаточно скромным стандартам этой сборной тянуло на подвиг.

В женском турнире примерно за счет тех же качеств — яркости лидеров и ровной заявки — золото забрала китайская сборная, реабилитировавшись за болезненные провалы на прошлых олимпиадах. В 2022 и 2024 годах она, невзирая на отсутствие россиянок, самых опасных соперниц, умудрялась пролететь мимо призовой тройки.

Алексей Доспехов