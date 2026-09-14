Кошмарный слон

Одного из самых громких успехов в этом году отечественные шахматы добились благодаря своему лидеру Яну Непомнящему. В состоявшемся 13 сентября финальном матче Global Chess League (GCL), турнира, в котором выступают интернациональные команды, составленные из шахматных звезд, он принес победу Ganges Grandmasters над Alpine APL Pipers, очень эффектно, с жертвой слона, обыграв черными лучшего гроссмейстера мира Магнуса Карлсена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В финале Global Chess League Ян Непомнящий (справа) одержал очень неожиданную и очень эффектную победу над лидером мирового рейтинга Магнусом Карлсеном

Фото: Global Chess League В финале Global Chess League Ян Непомнящий (справа) одержал очень неожиданную и очень эффектную победу над лидером мирового рейтинга Магнусом Карлсеном

Фото: Global Chess League

Нынешний год для российских шахмат пока получается не слишком ярким. Заметные победы — только на юниорском уровне, на взрослом их почти нет. От стартующей на этой неделе в Самарканде Всемирной шахматной олимпиады, сулившей и мужской, и женской команде многое, обе отстранили. И персонально самому узнаваемому среди российских гроссмейстеров он точно не дарил поводов для гордости. Еще недавно без Яна Непомнящего, обладателя стопки разных престижных званий, участника двух матчей за титул чемпиона мира (в них он в 2021 и 2023 годах уступил норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню), первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) было невозможно представить. А сейчас его уже нет и во второй — 23-я позиция. Несколько месяцев держался совсем скромно.

Но под занавес минувшего уикенда разные шахматные медиаресурсы фамилию Непомнящего упоминали так же часто, как в те времена, когда он был на пике. А все дело в том, что он совершил в Global Chess League.

В Бангалоре прошел четвертый розыгрыш турнира, который FIDE запустила совместно с индийской корпорацией Tech Mahindra, стремясь добавить красок и трендовости календарю. Речь идет о командном соревновании, но для шахмат довольно специфическом. Чаще всего его сравнивают с футбольной Лигой чемпионов. В нем, играя в быстрые шахматы, выступают не национальные сборные, а интернациональные команды, составленные из шести известных игроков разного пола, возраста и статуса. Высший — это статус «иконы». Он как раз был в Ganges Grandmasters у Яна Непомнящего, компанию которому составили другие топовые бойцы, в том числе входящая в женскую шахматную элиту соотечественница Полина Шувалова.

Отряд Непомнящего по итогам предварительного этапа вышел в финал. Но котировки на него перед решающим матчем были невысоки. Понятно почему: соперничать пришлось с прошлогодней победительницей GCL командой Alpine APL Pipers с ее мощнейшим составом и совсем уж особенным фронтменом-«иконой».

В 2022 году Магнус Карлсен добровольно отказался от чемпионского титула, которым владел почти десять лет, но с тех пор ранг первой среди звезд шахмат не утратил. В них по-прежнему нет более узнаваемого персонажа и по-прежнему нет более эффективного гроссмейстера, чем норвежец, никому не отдающий верхнюю строчку рейтинга. Особенно если контроль времени жестче, чем надоевший Карлсену классический, который он считает чересчур тягомотным. GCL в этом смысле — его территория.

Первая половина финала укрепила веру в неуязвимость Магнуса Карлсена и его команды. После нее счет был равным — 3:3, но представители Alpine APL Pipers играли черным цветом. Во второй половине у них оказался белый.

И мало кто мог предположить, что шахматисты из Ganges Grandmasters устоят. А они не просто устояли, а одолели оппонентов — 7:5 — благодаря двум выигранным партиям.

Один из этих обеспечивших разницу баллов принесла команде Ставрула Цолакиду, одолевшая знаменитую индийскую шахматистку Хумпи Конеру, а второй в самом важном противостоянии всего состязания игравший с Магнусом Карлсеном Ян Непомнящий, особенно сладкий привкус достижению которого придал сюжет его сражения со страшным оппонентом.

Каталонское начало, давным-давно входящее в репертуар норвежца, он разыграл как по нотам. А в миттельшпиле любой, кто хорошо знаком с творчеством Карлсена, должен был решить, что своего он ни за что не упустит. Посмотрите, в какие тиски зажал оппонента! Ладья уже закрепилась на седьмой горизонтали, ферзь рядышком с ней, в чужих тылах. Фигурам Непомнящего уже и не пошевелиться толком. Сожрет его скоро норвежец с потрохами.

Ян Непомнящий потом сам признавался, что чувствовал себя безумно неуютно, а в голове крутились примерно те же мысли, что иногда крутятся у участников детских турниров, вынужденных выкарабкиваться из безнадежных позиций:

«Да хоть бы он что-нибудь зевнул!»

И тут Магнус Карлсен на 28-м ходу, игнорируя другие продолжения, еще больше стесняющие россиянина, съел ферзем не защищенную пешку на f5. Норвежца всегда отличала жадность, обычно вполне разумная. Но в данном-то случае это был как раз зевок. Хотя Карлсен, кажется, далеко не сразу это осознал, потому что, чтобы доказать ошибочность хода оппонента, сопернику требовалось еще найти правильный ход собственный.

А Непомнящий, как выяснилось, подготовился к своему наскоку заранее. Соседняя со съеденной пешка cдвинулась вперед, освобождая сидящего в засаде слона. А слон, жертвуя собой, врезался в прикрывавшую белого короля пешку Карлсена на f2. Норвежец, дар принявший, внезапно осознал, что он, только что наседавший, прижат к канатам. Шах от ладьи, затем подключение с угрозой моментального мата от ферзя… Магнус Карлсен защищался отчаянно. Но ведь и та самая выжившая черная пешка продвигалась вперед. И черный слон с фланга ее, рвущуюся в ферзи, вовремя поддержал. Да нет, конечно, Карлсен видел, что ему, угодившему под такую неожиданную атаку, ни за что не уцелеть. Сдался, соглашаясь с таким болезненным поражением, перед 40-м ходом.

Алексей Доспехов