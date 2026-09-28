Немецкий кандидат сделал ход в CAS

Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн, проигравший на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) предпринимателю казахстанскому Тимуру Турлову, попытается оспорить победу соперника в Спортивном арбитражном суде (CAS). Господин Розенштейн обвиняет господина Турлова в «манипулировании» голосованием. Оно, по его мнению, выразилось в совместном выходе победителя к делегатам Генеральной ассамблеи FIDE вместе с членом команды еще одного немецкого кандидата Яна Хенрика Бюттнера, якобы побудившем их поддержать казахстанца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн

Фото: Michal Walusza / FIDE Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн

Фото: Michal Walusza / FIDE

О том, что он попытается оспорить легитимность избрания Тимура Турлова президентом Международной шахматной федерации, Вадим Розенштейн проинформировал в X. В своем сообщении он отметил, что «не просит суд решать, кого любить, поддерживать или предпочитать», а просит «ответить на гораздо более простой и важный вопрос: применяются ли правила международных шахмат одинаково ко всем?».

Иск господина Розенштейна связан с итогами прошедших 26 сентября в Самарканде выборов нового президента FIDE (прежний — россиянин Аркадий Дворкович — отказался от участия в них, очутившись в конце июля в санкционном списке Евросоюза). Вадим Розенштейн претендовал на этот пост вместе с еще одним немецким предпринимателем Яном Хенриком Бюттнером, а также предпринимателем казахстанским — Тимуром Турловым. Именно господину Турлову досталась победа. Основатель Freedom Holding Corp. одержал ее во втором туре, в который вышел вместе с Вадимом Розенштейном,— 110 голосами делегатов Генеральной ассамблеи FIDE против 85 у конкурента (см. “Ъ” от 28 сентября).

В своем посте проигравший не объяснил, чего конкрентно касаются его претензии. Но это и так понятно. Сразу после подсчета голосов Вадим Розенштейн подал протест на результаты выборов главе избирательной комиссии Роберто Ривелло.

Господин Розенштейн фактически обвинил в господина Турлова в запрещенном регламентом федерации «манипулировании» голосованием.

Так он интерпретировал эпизод с появлением Тимура Турлова вместе с англичанином Малкольмом Пейном, баллотировавшимся в связке с Яном Хенриком Бюттнером на вице-президентскую должность, перед делегатами с поднятыми вверх и сцепленными руками. Вадим Розенштейн расценил этот жест как знак, побуждающий сторонников господина Бюттнера, выбывшего в первом туре с 20 полученными голосами, в следующем оказать поддержку господину Турлову. Нетрудно подсчитать, что она и вправду теоретически могла стать решающей.

Самое забавное, что в команде Яна Хенрика Бюттнера и не собирались скрывать сам факт призыва помощи Тимуру Турлову. На такое решение указал, например, Chess.com. Более того, Малкольм Пейн опубликовал в X пост, рассказав о якобы имевшем место «соглашении» с господином Турловым. Если верить господину Пейну, соратники господина Бюттнера согласились поддержать казахстанца в обмен на выполнение ряда условий. Основное касалось ситуации с Россией. Ее сборные из-за санкций FIDE не выступили на завершившейся в воскресенье Самарканде Всемирной шахматной олимпиаде.

Так вот Малкольм Пейн утверждает, что условие заключалось в «недопуске отстраненных команд» на соревнования федерации и «уважении решений CAS».

Именно на основании вердикта высшей арбитражной инстанции, частично удовлетворившей жалобу украинской стороны, FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР) и отказала в праве выступить в Самарканде сборным страны.

Тимур Турлов уже после избрания президентом заявил о необходимости «равного отношения» ко всем национальным ассоциациям. Генеральная ассамблея между тем не приняла предложение восстановить статус ФШР.

В Freedom Holding воздержались от комментариев по поводу иска Вадима Розенштейна. Илья Мерензон, глава компании World Chess, дал понять “Ъ”, что не видит у него реальных перспектив, заметив, что, на его взгляд, господин Розенштейн «должен быть доволен, несомненно, хорошими для него результатами выборов и думать о том, как удержать свою солидную группу поддержки, чтобы остаться серьезным игроком в шахматной политике». Другой источник “Ъ” в шахматном сообществе предположил, что жалоба Вадима Розенштейна со ссылкой на «обычную электоральную историю с передачей голосов кандидата-аутсайдера кандидату-фавориту» является для немецкого бизнесмена способом «показать своим сторонникам, том числе спонсорам избирательной кампании, насколько хороша была его подготовка к ней и насколько велики шансы выиграть».

Алексей Доспехов