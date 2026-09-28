Немецкий кандидат сделал ход в CAS
Вадим Розенштейн пытается оспорить победу Тимура Турлова на выборах президента FIDE
Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн, проигравший на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) предпринимателю казахстанскому Тимуру Турлову, попытается оспорить победу соперника в Спортивном арбитражном суде (CAS). Господин Розенштейн обвиняет господина Турлова в «манипулировании» голосованием. Оно, по его мнению, выразилось в совместном выходе победителя к делегатам Генеральной ассамблеи FIDE вместе с членом команды еще одного немецкого кандидата Яна Хенрика Бюттнера, якобы побудившем их поддержать казахстанца.
Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн
Фото: Michal Walusza / FIDE
О том, что он попытается оспорить легитимность избрания Тимура Турлова президентом Международной шахматной федерации, Вадим Розенштейн проинформировал в X. В своем сообщении он отметил, что «не просит суд решать, кого любить, поддерживать или предпочитать», а просит «ответить на гораздо более простой и важный вопрос: применяются ли правила международных шахмат одинаково ко всем?».
Иск господина Розенштейна связан с итогами прошедших 26 сентября в Самарканде выборов нового президента FIDE (прежний — россиянин Аркадий Дворкович — отказался от участия в них, очутившись в конце июля в санкционном списке Евросоюза). Вадим Розенштейн претендовал на этот пост вместе с еще одним немецким предпринимателем Яном Хенриком Бюттнером, а также предпринимателем казахстанским — Тимуром Турловым. Именно господину Турлову досталась победа. Основатель Freedom Holding Corp. одержал ее во втором туре, в который вышел вместе с Вадимом Розенштейном,— 110 голосами делегатов Генеральной ассамблеи FIDE против 85 у конкурента (см. “Ъ” от 28 сентября).
В своем посте проигравший не объяснил, чего конкрентно касаются его претензии. Но это и так понятно. Сразу после подсчета голосов Вадим Розенштейн подал протест на результаты выборов главе избирательной комиссии Роберто Ривелло.
Господин Розенштейн фактически обвинил в господина Турлова в запрещенном регламентом федерации «манипулировании» голосованием.
Так он интерпретировал эпизод с появлением Тимура Турлова вместе с англичанином Малкольмом Пейном, баллотировавшимся в связке с Яном Хенриком Бюттнером на вице-президентскую должность, перед делегатами с поднятыми вверх и сцепленными руками. Вадим Розенштейн расценил этот жест как знак, побуждающий сторонников господина Бюттнера, выбывшего в первом туре с 20 полученными голосами, в следующем оказать поддержку господину Турлову. Нетрудно подсчитать, что она и вправду теоретически могла стать решающей.
Самое забавное, что в команде Яна Хенрика Бюттнера и не собирались скрывать сам факт призыва помощи Тимуру Турлову. На такое решение указал, например, Chess.com. Более того, Малкольм Пейн опубликовал в X пост, рассказав о якобы имевшем место «соглашении» с господином Турловым. Если верить господину Пейну, соратники господина Бюттнера согласились поддержать казахстанца в обмен на выполнение ряда условий. Основное касалось ситуации с Россией. Ее сборные из-за санкций FIDE не выступили на завершившейся в воскресенье Самарканде Всемирной шахматной олимпиаде.
Так вот Малкольм Пейн утверждает, что условие заключалось в «недопуске отстраненных команд» на соревнования федерации и «уважении решений CAS».
Именно на основании вердикта высшей арбитражной инстанции, частично удовлетворившей жалобу украинской стороны, FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России (ФШР) и отказала в праве выступить в Самарканде сборным страны.
Тимур Турлов уже после избрания президентом заявил о необходимости «равного отношения» ко всем национальным ассоциациям. Генеральная ассамблея между тем не приняла предложение восстановить статус ФШР.
В Freedom Holding воздержались от комментариев по поводу иска Вадима Розенштейна. Илья Мерензон, глава компании World Chess, дал понять “Ъ”, что не видит у него реальных перспектив, заметив, что, на его взгляд, господин Розенштейн «должен быть доволен, несомненно, хорошими для него результатами выборов и думать о том, как удержать свою солидную группу поддержки, чтобы остаться серьезным игроком в шахматной политике». Другой источник “Ъ” в шахматном сообществе предположил, что жалоба Вадима Розенштейна со ссылкой на «обычную электоральную историю с передачей голосов кандидата-аутсайдера кандидату-фавориту» является для немецкого бизнесмена способом «показать своим сторонникам, том числе спонсорам избирательной кампании, насколько хороша была его подготовка к ней и насколько велики шансы выиграть».