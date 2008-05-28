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21 июня, пятница
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10:44
Президент Грузии в связи с событиями в Тбилиси прерывает визит в Белоруссию
20/06
ЕС согласовал продление экономических санкций против России
09:27
ВЭБ через арбитраж в Стокгольме требует от Украины компенсировать потери «дочки»
10:58
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
10:48
Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию
10:37
Чемпион мира и Европы по футболу Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
10:30
Apple отзывает MacBook Pro поколения 2015–2017 годов из-за риска возгорания батареи
10:04
Правительство расширило направления работы «фабрики проектного финансирования» ВЭБа
09:55
Авиакомпаниям США запретили полеты над подконтрольной Ирану территорией Оманского залива
09:43
Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране, но отменил атаку
09:15
Запуск обсерватории «Спектр-РГ» отложен на сутки
08:57
Поставки чистой нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» возобновятся с 4 июля
08:46
Уралвагонзавод поставит ФГК почти 3,7 тыс. грузовых вагонов в 2019 году
08:17
Премьер-министр Грузии пообещал наказать ответственных за беспорядки
07:54
Пентагон опубликовал карту маршрута сбитого Ираном беспилотника
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(обновлено: 21.06.2019)
Деятельность НКО и НПО
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Amnesty International назвала страны, где законодательно ограничивают гражданское общество
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Ректор обиделся, но не принял на свой счет
«Трансперенси» не может выплатить Владимиру Литвиненко 1 млн рублей
1
Уведомление — мать порядка
Минюст заставит НКО митинговать по уставу
2
НКО окружают учетом
Минюст обяжет общественные объединения отчитываться о руководителях и месте нахождения
Агент медицинской помощи
На Алтае закрыт офис ВИЧ-сервисной НКО
3
Третьему сектору не хватает доверия власти
Общественная палата подготовила проект доклада о состоянии гражданского общества
5
Минюст повторил возражения «иностранным агентам»
В Европейский суд направлен меморандум по делу «Левада-центра» и других НКО
Борцам со СПИДом грозит штраф
Против фонда Тимура Исламова возбудили дело за отказ регистрироваться «иноагентом»
2
Пенсионная реформа получила поддержку в президентских грантах
Госсредства распределили по разным направлениям
Правозащитники выиграли 400 миллионов рублей
Фонд президентских грантов определил НКО-победителей
1
Социальные НКО трудно приживаются в регионах
Мониторинг социальной сферы
1
Минюст хочет расширить профилактику
Ведомство планирует контролировать не только ВИЧ-сервисные НКО с иностранным финансированием
СПЧ выступил против усиления контроля за ВИЧ-сервисными НКО
Правозащитники направили в правительство отрицательное заключение на законопроект Минюста
6
ВИЧ дал осложнения на НКО
“Ъ” узнал, как разрабатывали законопроект, ужесточающий контроль над профилактикой распространения инфекции
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия