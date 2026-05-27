Наград уже больше, чем героев

В России полностью вышла из-под контроля ситуация с наградами за участие в СВО — об этом заявили члены Общественной палаты (ОП) РФ. Дело в том, что фонды, НКО и даже частные лица выпускают огромное количество орденов и медалей, похожих на государственные. А на маркетплейсах можно купить копии реальных наград. Разобраться в этом хаосе очень сложно — в результате «ряженые» читают лекции в школах и вузах, а в случае уголовного преследования убеждают суд «проявить снисхождение к ветерану». После окончания СВО проблема только усугубится, признают в палате.

Открывая заседание, член ОП РФ Екатерина Колотовкина заявила, что ситуация с неправомерным ношением наград «стала уже неконтролируемой». Она рассказала, как встретила трех мужчин в камуфляже с большим количеством орденов и медалей, включая знаки, не отличимые внешне от звезд Героев России. Госпожа Колотовкина решила расспросить «героев» об их подвигах. Оказалось, что они просто возят гуманитарные грузы, а награды получили от общественных организаций. Женщина опубликовала фотографии этих мужчин и получила угрозы.

«Это наболевшая тема. Фонды, НКО, организации, даже частные лица — все делают собственные медали и бесконтрольно раздают их»,— пояснила журналистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, некоторые военные носят такие «общественные» награды без злого умысла: «Им просто лишь бы больше медалей». Но есть и липовые ветераны СВО, которые с помощью наград втираются в доверие и просят деньги. «Сколько есть историй, как обобрали богатых людей — якобы на гуманитарку или чтобы улучшить материальное положение ветерана»,— сказала госпожа Кашеварова.

Она предупредила, что после СВО мошенники «выйдут на улицы попрошайничать», поэтому с бесконтрольным ношением наград надо разбираться уже сейчас.

«Самые злостные из них идут в школы, выступают перед молодежью — такую хрень, извините, там несут»,— заявил Герой России Рустем Клупов. «В Луганском университете меня попросили привести "хоть какого-нибудь героя, но только чтобы был реальный герой",— поделилась госпожа Кашеварова.— Потому что они привели человека к ребятам, а им потом по шапке настучали, потому что оказался совсем не герой».

Участник СВО, ветеран ЧВК «Вагнер» Константин Вознюк добавил, что некоторые «негодяи» в случае проблем с законом «не стесняются спекулировать незаслуженными наградами». «К нам обращаются из ФСБ, из уголовного розыска — мол, помогите, человек говорит, что был в ЧВК "Вагнер" и имеет награды. Они сами не могут это проверить никак,— рассказал он.— А у Минобороны многие наградные приказы носят закрытый характер. Силовики вынуждены верить негодяю и проявлять незаслуженное снисхождение. И в суде это зачастую прокатывает».

Ситуацию усугубляют маркетплейсы, где можно купить копии «вагнеровских» медалей и медалей Минобороны — даже господин Вознюк не смог их отличить от собственных. «А потом эти "ряженые" субстанции ходят в Госдуму, фотографируются с депутатами»,— добавил участник СВО Андрей Адаричев.

«Самое страшное, что они лезут во власть,— поддержала госпожа Кашеварова.— С этим надо бороться не только общественным порицанием, но и законодательно».

Юрист, член ОП РФ Александр Терновцов напомнил, что общественные организации имеют право учреждать знаки отличия. Однако им запрещено иметь «схожие названия или внешнее сходство» с госнаградами. На деле ограничение часто не соблюдается, а ношение «имитаций» грозит штрафом в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. «Настолько общественно опасный проступок и настолько мизерная ответственность,— возмутился юрист.— Когда человек надевает награду, похожую на настоящую, он присваивает общественное доверие к себе, а еще обесценивает подвиг тысяч ребят». Поэтому господин Терновцов предложил повысить штрафы до 30–50 тыс. руб. Также была высказана идея зарезервировать слова «орден» и «медаль» только для госструктур, а общественникам использовать формулировку «знак отличия». Прозвучало предложение запрета определенных элементов дизайна: звезды, меча, креста и так далее. Наконец, был предложен запрет носить негосударственные награды на военной форме. Но эти инициативы оказались разбиты неожиданным аргументом: член ОП РФ Евгений Машаров напомнил, что награды того же «Вагнера» не являются государственными, а значит, подпадут под предложенные ограничения. «Не каждому солдату, который совершил реальный подвиг, приходит награда,— с сожалением подтвердил господин Клупов.— А отметить его как-то надо — чтобы было что оставить детям. И общественные медали — выход из этой ситуации. Просто их надо как-то ограничить…»

Господин Терновцов предложил создать реестр наград общественных организаций: вносить туда сведения об учредителях и получателях. Вести такой реестр, по его мысли, должен Минюст. «Такой реестр будет создаваться несколько лет»,— предупредил господин Машаров. А господин Вознюк добавил, что информация из такой базы может утечь. В итоге участники заседания решили создать на базе ОП РФ отдельную рабочую группу по вопросу наград и для начала обсудить проблему с маркетплейсами.

Александр Черных