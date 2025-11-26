Думская комиссия учтет угрозу НКО, выделенную в новой стратегии нацполитики

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ учтет угрозы использования некоммерческих организаций (НКО) в ущерб России. Эта опасность выделена в новой стратегии государственной национальной политики.

«Проработаем с правоприменителями возможные меры законодательного характера для нейтрализации угроз, связанных с использованием НКО в ущерб нашей стране»,— приводит Telegram-канал комиссии слова ее председателя Василия Пискарева.

В новой стратегии указано, что иностранные государства могут использовать в своих интересах НКО, действующие в национально-культурной сфере.

Среди внешних угроз, которые комиссия учла в своей работе, также выделены:

Усилия иностранных государств по дестабилизации межнациональных и межрелигиозных отношений;

Раскол российского общества;

Нарастающая русофобия;

Дискредитация русского языка, культуры и традиционных религий;

Попытки искажения истории.

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию накануне. Она вступит в силу 1 января 2026 года. Среди прочего, в документе закладываются конкретные целевые показатели, которые Россия должна достигнуть к 2036 году:

85% граждан должны положительно оценивать отношения между представителями различных национальностей;

Не более 15% россиян могут допускать возникновение серьезных конфликтов на национальной почве;

Субъекты РФ должны оперативно реагировать хотя бы на 95% инфоповодов, связанных с межнациональными и межконфессиональными конфликтами.

Степан Мельчаков