Генпрокуратура признала нежелательной работающую с эмигрантами немецкую НПО

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией немецкую неправительственную организацию (НПО) Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V. («Русскоязычные демократки и демократы Саксонии»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении Генпрокуратуры указано, что НПО заявляет о продвижении демократических ценностей, но «по сути это антироссийская структура, ориентированная на консолидацию представителей так называемой волны демократической эмиграции из России…». Кроме того, немецкая организация стремится использовать потенциал релокантов и оппозиционеров для идеологической обработки русскоязычной диаспоры в Саксонии, заявили в российском ведомстве.

Генпрокуратура утверждает, что НПО дискредитирует российское руководство, внешнюю и внутреннюю политику РФ, взаимодействует с иноагентами и занимается формированием образа России как «страны-агрессора».