Генпрокуратура признала нежелательным в России университет Джорджа Вашингтона

Генпрокуратура России признала американский университет Джорджа Вашингтона нежелательной организацией. Учебное заведение финансировало иностранные СМИ, физлица и организации, признанные в России иноагентами, утверждает ведомство.

По информации Генпрокуратуры, при университете работает аналитический центр, который занимается исследованием общества, политики и экономики России. Он «на регулярной основе предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции», следует из заявления.

На специальном ресурсе университет публикует материалы об общественно-политической ситуации в России, заявила Генпрокуратура. «Тиражируются публикации о международной изоляции, озвучиваются призывы к властям в Вашингтоне усилить санкционное давление на нашу страну»,— отмечается в пресс-релизе.

Признанный в России нежелательной организацией частный университет Джорджа Вашингтона был основан в 1821 году. Он входит в Ассоциацию американских университетов (AAU), которая объединяет ведущие научно-исследовательские учебные заведения США.