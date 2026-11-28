Предприниматель признался в краже украшений на 204 тыс. австралийских долларов. Среди них были часы Rolex, браслеты Cartier Love и Bulgari. Кроме того, Господин Эскаланте украл сумку Hermes стоимостью 70 тыс. австралийских долларов. AFR пишет, что суд переквалифицировал обвинение в краже этих вещей в повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах.