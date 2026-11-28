Австралийский миллиардер признался в краже украшений у бывшей девушки
Миллиардер из Австралии, основатель компании Virtual Gaming Worlds (VGW) Лоренс Эскаланте признал вину в краже и повреждении вещей своей бывшей девушки. Об этом сообщил AFR со ссылкой на заявление суда.
Предприниматель признался в краже украшений на 204 тыс. австралийских долларов. Среди них были часы Rolex, браслеты Cartier Love и Bulgari. Кроме того, Господин Эскаланте украл сумку Hermes стоимостью 70 тыс. австралийских долларов. AFR пишет, что суд переквалифицировал обвинение в краже этих вещей в повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах.
Полиция Западной Австралии задержала господина Эскаланте в январе 2026 года в доме его бывшей возлюбленной, писал Forbes. По данным следствия, предприниматель пробрался в дом своей бывшей девушки вечером 26 января. Он напал на нее и забрал украшения. Через несколько дней силовики пришли к нему домой с обыском. По версии полиции, у Лоренса Эскаланте нашли наркотики. После начала уголовного расследования в июле 2026 года он покинул посты гендиректора VGW.
Миллиардер не признал вину в хранении наркотиков. Эти обвинения он будет оспаривать в суде. Первое заседание назначено на февраль 2027 года.