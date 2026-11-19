Владельца «Википедии» могут признать нежелательным в России
Генпрокуратура России предупредила, что может объявить нежелательной деятельность Wikimedia Foundation — владельца интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В пресс-релизе сообщили, что Генпрокуратура выявила «целенаправленную информационную кампанию по дестабилизации обстановки» в России, которую ведет Wikimedia Foundation, Inc. Ведомство пообещало внести организацию в список тех, чья деятельность объявлена на территории России нежелательной, если Wikimedia продолжит «антироссийскую деятельность».
Wikimedia Foundation — это американская некоммерческая благотворительная организация, основанная в 2003 году. Она управляет проектом «Википедия» и другими вики-проектами. Штаб-квартира фонда находится в Сан-Франциско. Деятельность Wikimedia Foundation финансируется за счет пожертвований частных лиц и грантов.