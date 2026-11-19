В пресс-релизе сообщили, что Генпрокуратура выявила «целенаправленную информационную кампанию по дестабилизации обстановки» в России, которую ведет Wikimedia Foundation, Inc. Ведомство пообещало внести организацию в список тех, чья деятельность объявлена на территории России нежелательной, если Wikimedia продолжит «антироссийскую деятельность».