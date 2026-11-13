Генпрокуратура признала Eurovision Mission to Europe нежелательной организацией

«Представители объединения сотрудничают с капелланами ВСУ, регулярно посещая боевые подразделения и проводя там религиозные обряды. Одновременно пропагандируются русофобские установки»,— указано в пресс-релизе. Глава организации призывает страны Запада предоставлять дополнительное вооружение и технику Украине, добавили в Генпрокуратуре.