Генпрокуратура признала Eurovision Mission to Europe нежелательной организацией
Генпрокуратура признала нежелательной и запретила в России деятельность британской неправительственной организации Eurovision Mission to Europe. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Организация оказывает помощь вооруженным силам Украины, указано в пресс-релизе. На сайте Eurovision Mission to Europe организован сбор денег на нужды ВСУ — закупку автомобилей, генераторов, бронежилетов, дронов и оптических приборов.
«Представители объединения сотрудничают с капелланами ВСУ, регулярно посещая боевые подразделения и проводя там религиозные обряды. Одновременно пропагандируются русофобские установки»,— указано в пресс-релизе. Глава организации призывает страны Запада предоставлять дополнительное вооружение и технику Украине, добавили в Генпрокуратуре.