«Некоторые изменения очень хрупкие, и где-то возможен откат»

Вообще все, что связано с жильем для сирот,— очень проблемная сфера. У нас есть человек на коляске, который уже пять лет живет в социальной квартире. Он ездит через весь Санкт-Петербург — из Шушар в Цветной городок — на работу. Он хочет приватизировать или продать квартиру и переехать ближе к работе. Но органы опеки не разрешают это сделать. Только после пяти лет проживания в квартире государство оценивает, насколько человек справляется с самостоятельной жизнью, и тогда ему могут разрешить или не разрешить приватизацию.