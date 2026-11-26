Минэкономики оценило вклад некоммерческого сектора в ВВП в 1,6%
В 2025 году вклад некоммерческого сектора в экономику России составил 3,4 трлн руб. — 1,6% ВВП. Об этом «Ъ» сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В 2024 году вклад НКО составлял 1,45% ВВП — и его рост за прошлый год показывает, что некоммерческий сектор «становится заметной частью экономики страны», отметила госпожа Илюшникова.
Замминистра привела данные: в 2025 году федеральные бюджетные средства получили 4,5 тыс. социально-ориентированных НКО. Из региональных бюджетов средства были направлены более 10 тыс. организаций. Общий объем регионального финансирования составил 133,3 млрд руб. Компании перечислили таким НКО более 146 млрд руб.
Татьяна Илюшникова добавила, что сейчас в России 331 НКО сформировали целевой капитал (собранные за счет пожертвований средства, переданные в доверительное управление для получения дохода). Среди них 16% работают с социальными проектами. «Сейчас на этот механизм обращают пристальное внимание. Государство стремится развивать это направление. Правительством утвержден план мероприятий по развитию фондов целевого капитала до 2036 года», — добавила она.