Татьяна Илюшникова добавила, что сейчас в России 331 НКО сформировали целевой капитал (собранные за счет пожертвований средства, переданные в доверительное управление для получения дохода). Среди них 16% работают с социальными проектами. «Сейчас на этот механизм обращают пристальное внимание. Государство стремится развивать это направление. Правительством утвержден план мероприятий по развитию фондов целевого капитала до 2036 года», — добавила она.