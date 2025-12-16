СМИ-иноагент Deutsche Welle признано нежелательным в России

Немецкая медиакорпорация Deutsche Welle (DW; объявлена иноагентом) признана нежелательной организацией в России. Об этом свидетельствуют данные Минюста.

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев говорил, что DW (объявлена иноагентом) транслирует «враждебную антироссийскую пропаганду» и уже давно занимается подготовкой «специалистов по дезинформации».

Deutsche Welle получила статус иноагента в 2022 году. 4 февраля того же года МИД России потребовал СМИ прекратить вещание и отозвал аккредитацию у корреспондентов бюро в Москве. Это стало ответной мерой на запрет вещания RT DE в Германии.