Минюст объявил нежелательной платформу для диалога с оппозицией РФ при ПАСЕ

Платформа РДС была создана в октябре 2025 года как консультативная структура. Организация была необходима для взаимодействия с представителями российских демократических сил после того, как Россия вышла из Совета Европы. Участники платформы не имеют права голоса при принятии резолюций ПАСЕ. В январе 2026 года к платформе присоединились Михаил Ходорковский (объявлен в РФ иноагентом), Владимир Кара-Мурза (объявлен в РФ иноагентом), Надежда Толоконникова (объявлена в РФ иноагентом), Дмитрий Гудков (объявлен в РФ иноагентом) и другие.