Минюст объявил нежелательной платформу для диалога с оппозицией РФ при ПАСЕ
Минюст России добавил «Платформу для диалога с российскими демократическими силами» (РДС) в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в список нежелательных организаций. Генпрокуратура приняла такое решение 21 октября, сегодня РДС появилась в списке Минюста.
Платформа РДС была создана в октябре 2025 года как консультативная структура. Организация была необходима для взаимодействия с представителями российских демократических сил после того, как Россия вышла из Совета Европы. Участники платформы не имеют права голоса при принятии резолюций ПАСЕ. В январе 2026 года к платформе присоединились Михаил Ходорковский (объявлен в РФ иноагентом), Владимир Кара-Мурза (объявлен в РФ иноагентом), Надежда Толоконникова (объявлена в РФ иноагентом), Дмитрий Гудков (объявлен в РФ иноагентом) и другие.
Кроме РДС, в перечень нежелательных организаций вошли еще 10 иностранных организаций. Среди них — «Федерация женщин за мир во всем мире» и «Федерация за всеобщий мир» из США, «Антивоенная пасторская инициатива» из Эстонии, Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете, украинская правозащитная группа «Сечь», Тбилисский ингушский культурный центр, издательство Vidim Books из Словакии.