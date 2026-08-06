Занимавшуюся донорскими органами НКО закрывают из-за скандала с пациентами

Федеральные власти США объявили о начале процедуры закрытия НКО Network for Hope, принимавшей донорские органы для пересадки, сообщает CNN. Причиной стали обвинения в «системных нарушениях безопасности».

Речь идет о случаях, когда у пациентов, признанных безнадежными, появлялись признаки улучшения состояния, но процедуру изъятия органов не хотели останавливать. Некоторые операции в итоге все-таки были отменены. Однако резонанс вокруг этих историй несколько лет назад привел к массовому отказу американцев от донорства органов.

Одним из ключевых стал инцидент 2021 года, когда на больницу оказывалось давление, чтобы ускорить отключение от аппаратов жизнеобеспечения и забор органов у мужчины, который начал приходить в себя после передозировки наркотиками. Мужчина выжил, и операцию по изъятию органов удалось предотвратить. Сестра пациента присутствовала на пресс-брифинге министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего, который назвал Network for Hope «паршивой овцой» и объявил о ее закрытии.

Организация заявила, что «категорически не согласна» с решением и намерена его обжаловать. В Network for Hope утверждают, что соблюдают все федеральные правила и даже внедрили уникальную процедуру «паузы», позволяющую любому уполномоченному (врачу или члену семьи) приостановить подготовку к изъятию органов при малейших сомнениях.

В штате Кентукки эта норма уже стала законом. Аналогичные требования разрабатываются и на федеральном уровне. Network for Hope, обслуживающая 7 млн человек в четырех штатах, предупреждает, что отзыв лицензии негативно скажется на более чем 3 тыс. пациентов из листа ожидания, где сейчас числятся свыше 100 тыс. человек, а тысячи из них умрут, не дождавшись трансплантации.

Екатерина Наумова