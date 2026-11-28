Суд арестовал мать погибшей от истощения девочки из Вологды
Мать умершей от истощения пятилетней девочки в Вологде арестована до 25 января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
Женщину подозревают в преступлении по статье об убийстве несовершеннолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. До этого суд на тот же срок арестовал ее супруга.
О смерти девочки стало известно 25 ноября. В семье воспитывались еще 12 детей, девять из них госпитализированы. У семилетнего брата погибшей также диагностировали истощение. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. На допросе подозреваемая заявила, что надеялась откормить девочку кашей и поэтому не вызывала скорую.
Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «ненадлежащее исполнение обязанностей службами профилактики безнадзорности несовершеннолетних». Расследование продолжается.